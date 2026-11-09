Золото знову перевищило $4100, срібло подорожчало на 2,5%: як на ціни вплинули долар, нафта та політика США

Як пише Reuters, світові ціни на золото та срібло зростають на початку нового торгового тижня. 9 листопада спотова ціна золота піднялася на 1,4% — до $4 123,46 за тройську унцію, продовживши зростання після майже 5-відсоткового подорожчання за попередній тиждень. Срібло за день додало 2,5% і торгувалося по $53,15 за унцію.

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Підтримку дорогоцінним металам надають здешевлення нафти, послаблення долара та зменшення побоювань щодо прискорення інфляції. Водночас інвестори оцінюють перспективи процентної політики Федеральної резервної системи США, адже сильні показники американського ринку праці підвищили очікування щодо можливого збільшення ставки у грудні.

Чому дорожчають золото та срібло

Як пояснює Reuters, одним із чинників зростання стало зниження цін на нафту. Побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв зменшилися після заяв президента США Дональда Трампа про те, що нові удари по Ірану малоймовірні, поки тривають переговори про завершення конфлікту.

Дешевша нафта послаблює інфляційний тиск. Це може зменшити потребу центральних банків утримувати високі процентні ставки, що позитивно впливає на золото. На відміну від облігацій і депозитів, воно не приносить процентного доходу, тому стає привабливішим, коли очікування щодо вартості запозичень знижуються.

Додаткову підтримку забезпечило послаблення долара. Оскільки дорогоцінні метали котируються в американській валюті, її зниження робить золото та срібло дешевшими для покупців з інших країн.

Ще одним чинником попереднього тижневого зростання стали результати проміжних виборів у США. Після перемог демократів на виборах долар ослаб, а золото за одну торгову сесію подорожчало майже на 3,4%. Це було найбільше денне зростання металу з 19 серпня. На початку листопада його ціна за кілька днів відіграла понад $250 після падіння до річного мінімуму $3 869,85 за унцію.

Підтримку ринку також забезпечують закупівлі центральних банків. За даними The Wall Street Journal, у третьому кварталі 2026 року світові центробанки придбали чистими 321 тонну золота.

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Чи продовжиться зростання дорогоцінних металів

Попри позитивну динаміку, подальше подорожчання золота та срібла не гарантоване. На ринок тиснуть очікування, що Федеральна резервна система США може підвищити процентну ставку вже у грудні.

Після публікації сильних даних про зайнятість у США трейдери збільшили оцінку ймовірності такого рішення ФРС до 81% проти 71% до виходу статистики. У жовтні кількість робочих місць зростала швидше, ніж очікувалося, а безробіття знизилося до 4,1%. Це свідчить про стійкість американського ринку праці та дає ФРС більше можливостей для збереження жорсткої монетарної політики.

Тепер інвестори очікують на нові дані про інфляцію у США. Індекс споживчих цін (CPI) має бути оприлюднений у вівторок, 10 листопада, а індекс цін виробників (PPI) — у п'ятницю. Якщо інфляція виявиться вищою за прогнози, це може посилити долар і очікування підвищення ставки ФРС, створивши додатковий тиск на дорогоцінні метали.

Отже, нинішнє зростання золота та срібла підтримують слабший долар, дешевша нафта й попит на захисні активи. Однак подальша динаміка значною мірою залежатиме від американської інфляційної статистики та сигналів Федеральної резервної системи.

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