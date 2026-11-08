Реєстр банківських рахунків в Україні: чи бачитимуть правоохоронці залишки та рух коштів

Створення єдиного реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб в Україні не передбачає розкриття інформації про залишки коштів чи проведені операції. Натомість реєстр дозволить правоохоронцям швидше встановлювати банки, у яких підозрювані мають рахунки. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в подкасті «Слідкуй за грошима», створеному громадською організацією AML HUB, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Марченко пояснив, що новий механізм має спростити роботу правоохоронців під час фінансових розслідувань.

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Яку інформацію міститиме реєстр

За словами міністра, реєстр, створення якого передбачене законопроєктом № 14327-д, міститиме лише ідентифікаційні дані власників рахунків та інформацію про банки, у яких ці рахунки відкриті.

Даних про суми на рахунках, рух грошей та вміст банківських сейфів у реєстрі не буде.

Марченко пояснив, що новий механізм має спростити роботу правоохоронців під час фінансових розслідувань.

«Замість того, щоб подавати запити в 50 банків, вони можуть зробити запит у три конкретні банки, де бачать, що ці рахунки є. Як це вплине на громадян? Жодним чином. Ніхто це навіть не відчує», — зазначив міністр.

Доступ до реєстру передбачається для визначених законом уповноважених органів. Отримання детальної банківської інформації потребуватиме окремих правових підстав.

Чому реєстр необхідний для вступу до SEPA

Марченко наголосив, що створення реєстру є частиною законодавчих змін, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

За його словами, Молдова, Чорногорія та Сербія значно швидше просували відповідні зміни, тоді як в Україні питання викликало тривалі дискусії.

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Міністр вважає, що зволікання з ухваленням законодавства відтерміновує можливості інтеграції України до європейського платіжного простору.

На якому етапі законопроєкт

Доопрацьований законопроєкт № 14327-д зареєстровано 6 квітня 2026 року. За даними Верховної Ради, станом на 8 листопада документ очікує розгляду парламентом.

Раніше Європейська комісія закликала Україну прискорити його ухвалення та вилучити положення, які дозволяють відкладати запуск реєстрів і доступ до них уповноважених органів до періоду перед вступом України в ЄС. Ухвалення документа має наблизити українське законодавство до європейських стандартів фінансового моніторингу та створити передумови для приєднання до SEPA.

Нагадаємо, в грудні 2025 року Кабінет міністрів схвалив пакет законопроєктів, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів до євро (SEPA).