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8 листопада 2026, 14:10

Реєстр банківських рахунків в Україні: чи бачитимуть правоохоронці залишки та рух коштів

Створення єдиного реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб в Україні не передбачає розкриття інформації про залишки коштів чи проведені операції. Натомість реєстр дозволить правоохоронцям швидше встановлювати банки, у яких підозрювані мають рахунки. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в подкасті «Слідкуй за грошима», створеному громадською організацією AML HUB, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Створення єдиного реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб в Україні не передбачає розкриття інформації про залишки коштів чи проведені операції.
Марченко пояснив, що новий механізм має спростити роботу правоохоронців під час фінансових розслідувань.
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Яку інформацію міститиме реєстр

За словами міністра, реєстр, створення якого передбачене законопроєктом № 14327-д, міститиме лише ідентифікаційні дані власників рахунків та інформацію про банки, у яких ці рахунки відкриті.

Даних про суми на рахунках, рух грошей та вміст банківських сейфів у реєстрі не буде.

Марченко пояснив, що новий механізм має спростити роботу правоохоронців під час фінансових розслідувань.

«Замість того, щоб подавати запити в 50 банків, вони можуть зробити запит у три конкретні банки, де бачать, що ці рахунки є. Як це вплине на громадян? Жодним чином. Ніхто це навіть не відчує», — зазначив міністр.

Доступ до реєстру передбачається для визначених законом уповноважених органів. Отримання детальної банківської інформації потребуватиме окремих правових підстав.

Чому реєстр необхідний для вступу до SEPA

Марченко наголосив, що створення реєстру є частиною законодавчих змін, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

За його словами, Молдова, Чорногорія та Сербія значно швидше просували відповідні зміни, тоді як в Україні питання викликало тривалі дискусії.

Читайте також: ЄС вимагає прискорити запуск реєстрів рахунків і сейфів для приєднання до системи швидких платежів SEPA — депутат

Міністр вважає, що зволікання з ухваленням законодавства відтерміновує можливості інтеграції України до європейського платіжного простору.

На якому етапі законопроєкт

Доопрацьований законопроєкт № 14327-д зареєстровано 6 квітня 2026 року. За даними Верховної Ради, станом на 8 листопада документ очікує розгляду парламентом.

Раніше Європейська комісія закликала Україну прискорити його ухвалення та вилучити положення, які дозволяють відкладати запуск реєстрів і доступ до них уповноважених органів до періоду перед вступом України в ЄС. Ухвалення документа має наблизити українське законодавство до європейських стандартів фінансового моніторингу та створити передумови для приєднання до SEPA.

Нагадаємо, в грудні 2025 року Кабінет міністрів схвалив пакет законопроєктів, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів до євро (SEPA).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
TAN72
TAN72
8 листопада 2026, 14:49
#
Кому какое дело где я храню свои деньги или это для того чтобы знать если они у меня 😂
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 листопада 2026, 16:24
#
Храните свои сбережения, если они конечно есть,
под матрасом и никто о них знать не будет.
+
0
Три літри
Три літри
8 листопада 2026, 15:51
#
Яка дурня. Для того щоб знати в якому банку у людини рахунок — нетреба ніякого реєстру — відповідь на питання є в номері рахунку.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 листопада 2026, 16:29
#
«відповідь на питання є в номері рахунку.»

Звісно, якщо знати номер рахунку в IBAN-форматі - от як раз для
такого знання і планується створити реєстр рахунків фіз.осіб.
+
0
Три літри
Три літри
8 листопада 2026, 17:21
#
А в якому ще форматі зараз можна знати номер рахунку? Просвітіть які ще бувають формати?
+
0
Pasha1233
Pasha1233
8 листопада 2026, 17:04
#
А до чого тут менти? Зовсім поліцейська держава?
Представники ТЦК (центру комплектування) побили чоловіка в мікроавтобусі в присутності поліцейського і силоміць витягли його назовні.
https://www.facebook.com/reel/1142438234961625
І так кожен день плюс рекет катування і вбивства, он Лубінець вже навіть волає про вбивства, але і його ніхто не чує.
Ставляться до людей як до собак, скоро і все майно холопів піде міндичам. А проплачені експерти цілими днями улюлюкають за диктатуру. Буде ща Нємьоллєром.
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