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8 листопада 2026, 13:17

Шахраї виманюють у європейців майже €480 тисяч щогодини: як працюють нові схеми

У 2024 році збитки від платіжного шахрайства в Європейській економічній зоні сягнули €4,2 млрд, або близько €480 тис. щогодини. Шахраї дедалі частіше не зламують банківські рахунки, а переконують людей самостійно переказувати кошти. На цьому тлі в Євросоюзі обговорюють посилення відповідальності онлайн-платформ і співпраці з банками. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

У 2024 році збитки від платіжного шахрайства в Європейській економічній зоні сягнули €4,2 млрд, або близько €480 тис. щогодини.
Шахраї дедалі частіше не зламують банківські рахунки, а переконують людей самостійно переказувати кошти.
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Як змінилися збитки від шахрайства

За даними ЄЦБ та EBA, найбільші збитки припадали на шахрайські кредитові перекази — €2,2 млрд. Ще €1,33 млрд становили втрати від шахрайських операцій із платіжними картками.

При цьому близько 85% збитків від шахрайських кредитових переказів понесли самі користувачі платіжних послуг. Часто це відбувалося через маніпуляції, коли постраждалі самостійно ініціювали перекази на рахунки зловмисників.

Чому шахраї використовують соціальні мережі

За інформацією, оприлюдненою під час Compliance Council, онлайн-платформи стали одним із ключових каналів залучення жертв фінансового шахрайства.

Зловмисники використовують фальшиві інвестиційні пропозиції, підроблену рекламу, месенджери та методи соціальної інженерії.

У звіті Revolut за 2025 рік зазначається, що платформи Meta були джерелом 44% зареєстрованих випадків шахрайства з авторизованими переказами серед клієнтів, охоплених дослідженням.

Окрему увагу привернуло розслідування Reuters щодо реклами у Facebook та Instagram. За внутрішніми оцінками Meta, які отримали журналісти, приблизно 10% доходів компанії у 2024 році могли бути пов'язані з рекламою шахрайських схем та інших заборонених товарів і послуг.

У Meta заперечили коректність такого трактування, назвавши оцінку надто широкою, та заявили про посилення боротьби з шахрайською рекламою.

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Що планує Євросоюз

На листопадовому засіданні Compliance Council представниця Єврокомісії Река Горват закликала банки активніше повідомляти про підозрілі шахрайські схеми на онлайн-платформах, використовуючи механізми європейського Закону про цифрові послуги (Digital Services Act).

Обговорюється також розширення співпраці між фінансовими установами, платіжними компаніями та технологічними платформами для запобігання шахрайству.

Однією з проблем залишається обмін інформацією про підозрілі транзакції, який має відповідати законодавству про захист персональних даних.

Показовим прикладом стала нідерландська ініціатива Transaction Monitoring Netherlands (TMNL), створена п'ятьма великими банками для спільного моніторингу транзакцій. Її діяльність у попередньому форматі вирішили згорнути через необхідність адаптації до нових європейських правових вимог.

Нові правила обміну банківськими даними

Європейський орган із протидії відмиванню коштів (AMLA) спільно з Європейською радою із захисту даних (EDPB) готують рекомендації щодо законного обміну інформацією між фінансовими установами.

Нові положення європейського регулювання, які дозволятимуть такий обмін у визначених межах, почнуть застосовуватися з 10 липня 2027 року.

Мета — поліпшити виявлення фінансових злочинів, одночасно забезпечуючи захист персональних даних клієнтів.

Таким чином, у ЄС дедалі більше уваги приділяють не лише блокуванню шахрайських платежів, а й запобіганню схемам ще на етапі залучення потенційних жертв.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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