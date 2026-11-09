Євро просів на 15 копійок, долар теж у мінусі: курс валют 9 листопада

У понеділок, 9 листопада, середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу. Курс євро здешевшав на 15 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

Середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу. Курс євро здешевшав на 15 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,29−45,97 грн. Євро купують за 50,60 грн, а продають за 51,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,08−46,30 грн, євро — 51,55−51,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,23−45,26 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,55−50,57 грн.

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