Україна може отримати ще $15 млрд від США: що планують демократи після перемоги на виборах

Представники Демократичної партії у Конгресі США після перемоги на проміжних виборах 3 листопада готують новий пакет військової допомоги Україні обсягом близько $15 млрд. Серед пріоритетів — підтримка української енергетики, посилення протиповітряної оборони та запровадження додаткових санкцій проти росії. Про це 7 листопада повідомила Financial Times із посиланням на джерела в Конгресі США.

Демократи мають намір використати свої бюджетні та контрольні повноваження для посилення американської підтримки України.

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На що планують спрямувати $15 млрд

За інформацією видання, демократи мають намір використати свої бюджетні та контрольні повноваження для посилення американської підтримки України.

Серед основних напрямів:

Допомога українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Забезпечення безперервного обміну розвідувальними даними.

Підтримка супутникового зв'язку, зокрема Starlink.

Посилення економічних санкцій проти оросії.

Прихильники України в Конгресі прагнуть забезпечити додаткову підтримку ще до січня 2027 року, коли новообрані законодавці розпочнуть роботу.

Одним із можливих інструментів стане щорічний закон про оборонну політику США — National Defense Authorization Act (NDAA). До нього можуть включити поправки щодо військової допомоги Україні та санкційної політики.

Демократи хочуть посилити санкції проти росії

Окремим напрямом роботи нового Конгресу стане перегляд законодавства щодо санкцій проти рф.

За даними FT, демократи планують внести зміни до санкційного закону, пов'язаного з ініціативою сенатора Ліндсі Грема.

Мета — обмежити можливості адміністрації президента Дональда Трампа послаблювати санкції проти російської економіки.

Це питання набуло особливого значення після рішення Трампа застосувати винятки із санкційного режиму, що дозволило постачання російського дизельного пального на світові ринки.

Конгрес перевірятиме роботу Starlink

Представники Демократичної партії також мають намір посилити контроль за роботою супутникової системи Starlink, яку використовують українські військові.

Приводом стали повідомлення про уповільнення роботи сервісу, що могло ускладнити протидію російським атакам.

За інформацією FT, представники сенатського комітету із закордонних справ звернулися до Ілона Маска з вимогою зберегти документацію, пов'язану з інцидентом.

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Крім того, демократи планують перевірити окремі рішення адміністрації Трампа щодо росії, а також можливі конфлікти інтересів американських посадовців, залучених до міжнародних переговорів.

Чи зможуть демократи ухвалити пакет допомоги

Попри перемогу на проміжних виборах і здобуття контролю над обома палатами Конгресу, демократи не мають достатньої кількості голосів для самостійного подолання президентського вето.

Для цього необхідна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату.

Отже, реалізація нових ініціатив щодо України залежатиме також від позиції частини республіканців.

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