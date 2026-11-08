Україна може отримати ще $15 млрд від США: що планують демократи після перемоги на виборах

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 листопада 2026, 12:42

Україна може отримати ще $15 млрд від США: що планують демократи після перемоги на виборах

Представники Демократичної партії у Конгресі США після перемоги на проміжних виборах 3 листопада готують новий пакет військової допомоги Україні обсягом близько $15 млрд. Серед пріоритетів — підтримка української енергетики, посилення протиповітряної оборони та запровадження додаткових санкцій проти росії. Про це 7 листопада повідомила Financial Times із посиланням на джерела в Конгресі США.

Представники Демократичної партії у Конгресі США після перемоги на проміжних виборах 3 листопада готують новий пакет військової допомоги Україні обсягом близько $15 млрд.
Демократи мають намір використати свої бюджетні та контрольні повноваження для посилення американської підтримки України.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На що планують спрямувати $15 млрд

За інформацією видання, демократи мають намір використати свої бюджетні та контрольні повноваження для посилення американської підтримки України.

Серед основних напрямів:

  • Допомога українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими.
  • Постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.
  • Забезпечення безперервного обміну розвідувальними даними.
  • Підтримка супутникового зв'язку, зокрема Starlink.
  • Посилення економічних санкцій проти оросії.

Прихильники України в Конгресі прагнуть забезпечити додаткову підтримку ще до січня 2027 року, коли новообрані законодавці розпочнуть роботу.

Одним із можливих інструментів стане щорічний закон про оборонну політику США — National Defense Authorization Act (NDAA). До нього можуть включити поправки щодо військової допомоги Україні та санкційної політики.

Демократи хочуть посилити санкції проти росії

Окремим напрямом роботи нового Конгресу стане перегляд законодавства щодо санкцій проти рф.

За даними FT, демократи планують внести зміни до санкційного закону, пов'язаного з ініціативою сенатора Ліндсі Грема.

Мета — обмежити можливості адміністрації президента Дональда Трампа послаблювати санкції проти російської економіки.

Це питання набуло особливого значення після рішення Трампа застосувати винятки із санкційного режиму, що дозволило постачання російського дизельного пального на світові ринки.

Конгрес перевірятиме роботу Starlink

Представники Демократичної партії також мають намір посилити контроль за роботою супутникової системи Starlink, яку використовують українські військові.

Приводом стали повідомлення про уповільнення роботи сервісу, що могло ускладнити протидію російським атакам.

За інформацією FT, представники сенатського комітету із закордонних справ звернулися до Ілона Маска з вимогою зберегти документацію, пов'язану з інцидентом.

Читайте також: Сенатор США вимагає розслідувати обмеження Starlink для України після удару рф по трьох київських ТЕЦ

Крім того, демократи планують перевірити окремі рішення адміністрації Трампа щодо росії, а також можливі конфлікти інтересів американських посадовців, залучених до міжнародних переговорів.

Чи зможуть демократи ухвалити пакет допомоги

Попри перемогу на проміжних виборах і здобуття контролю над обома палатами Конгресу, демократи не мають достатньої кількості голосів для самостійного подолання президентського вето.

Для цього необхідна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату.

Отже, реалізація нових ініціатив щодо України залежатиме також від позиції частини республіканців.

Як ми писали, SpaceX Маска вночі обмежила швидкість роботи Starlink у русі для StarShield — Флеш

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
8 листопада 2026, 12:51
#
Клоун сказал что должны 16…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами