Чи реально пережити блекаути завдяки домашній сонячній електростанції? І скільки коштує енергонезалежність у 2026 році?
18 жовтня 2026, 13:02
Блекаути повертаються: чи врятує домашня сонячна електростанція? Ціни та ризики (відео)
У новому випуску Олександр Бондаренко розбирає два реальні сценарії: сонячна електростанція для квартири площею 70 м² та приватного будинку на 100−120 м².
Рахуємо вартість обладнання, встановлення, акумуляторів та інверторів, а також з'ясовуємо, скільки електроенергії можна отримати взимку, восени та навесні.
- Чи вистачить домашньої СЕС для захисту від тривалих блекаутів?
- Чому сонячні панелі за $100 не врятують від відключень?
- Як отримати кредит до 480 000 грн на енергоефективність?
- І чи справді можна заощаджувати до 21 000 грн щороку?
Відповіді, реальні розрахунки та ризики — у новому випуску.
Джерело: Мінфін
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