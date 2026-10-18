Блекаути повертаються: чи врятує домашня сонячна електростанція? Ціни та ризики (відео)

Чи реально пережити блекаути завдяки домашній сонячній електростанції? І скільки коштує енергонезалежність у 2026 році?

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У новому випуску Олександр Бондаренко розбирає два реальні сценарії: сонячна електростанція для квартири площею 70 м² та приватного будинку на 100−120 м².

Рахуємо вартість обладнання, встановлення, акумуляторів та інверторів, а також з'ясовуємо, скільки електроенергії можна отримати взимку, восени та навесні.

Чи вистачить домашньої СЕС для захисту від тривалих блекаутів?

Чому сонячні панелі за $100 не врятують від відключень?

Як отримати кредит до 480 000 грн на енергоефективність?

І чи справді можна заощаджувати до 21 000 грн щороку?

Відповіді, реальні розрахунки та ризики — у новому випуску.