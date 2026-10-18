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18 жовтня 2026, 11:27

У Німеччині посилюється хвиля банкрутств: у вересні збанкрутували 1666 компаній

У Німеччині кількість корпоративних банкрутств залишається на багаторічних максимумах. Лише у вересні 2026 року неплатоспроможними стали 1666 компаній — майже вдвічі більше за середній докризовий рівень близько 900 підприємств. Про це повідомляє AUSNEWS із посиланням на дані Інституту економічних досліджень Галле (IWH).

У Німеччині кількість корпоративних банкрутств залишається на багаторічних максимумах.
У Німеччині кількість корпоративних банкрутств залишається на багаторічних максимумах.
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Кількість банкрутств зростала протягом року

У першому кварталі 2026 року IWH зафіксував 4573 банкрутства — найвищий показник більш ніж за 20 років.

У другому кварталі їхня кількість збільшилася ще на 9% — до 4996 випадків, що стало максимумом за 21 рік.

За оцінкою Creditreform, за перше півріччя 2026 року в Німеччині сталося близько 12 900 корпоративних банкрутств — на 7,8% більше, ніж роком раніше, і найбільше за перше півріччя з 2013 року.

Серед причин експерти називають тривалу слабкість економіки, високі витрати бізнесу, зокрема на енергію, та накопичені фінансові проблеми після кількох років криз.

Які регіони постраждали найбільше

За наведеними даними IWH, найбільше банкрутств припадає на Північний Рейн-Вестфалію — 3341 випадок.

На другому місці Баварія — 2125 банкрутств, на третьому Баден-Вюртемберг — 1669.

Нові максимуми у третьому кварталі також зафіксували в Гамбурзі, Гессені, Рейнланд-Пфальці, Баден-Вюртемберзі та Тюрингії.

Особливо сильний тиск відчувають промислові компанії, автомобільний сектор і пов'язані з ним постачальники.

Під загрозою понад 200 тисяч робочих місць

За оцінкою Allianz Trade, за підсумками 2026 року банкрутства компаній у Німеччині можуть поставити під загрозу понад 200 тис. робочих місць.

Проблеми одного підприємства часто поширюються на його постачальників і кредиторів. За даними Федерального статистичного відомства, лише у червні кредитори заявили вимоги до неплатоспроможних компаній на 3,9 млрд євро.

При завершених процедурах банкрутства кредиторам у середньому вдається повернути лише близько 3,9−6,2% заявленої суми боргу.

Врятувати компанії вдається дедалі рідше

Погіршилися й шанси великих підприємств пережити процедуру неплатоспроможності.

За даними консалтингової компанії Falkensteg, у 2020 році вдалося реструктуризувати або продати інвесторам 57% великих компаній з оборотом від 10 млн євро, які опинилися у процедурі банкрутства.

Наразі цей показник скоротився до 32,1%.

Чи пройдено пік

У третьому кварталі кількість банкрутств скоротилася на 2,3% порівняно з попереднім кварталом, що може свідчити про певне послаблення хвилі.

Водночас випереджальні індикатори IWH на жовтень залишаються високими. В інституті очікують, що до кінця року кількість банкрутств може почати знижуватися, однак наразі їхній рівень залишається винятково високим.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
18 жовтня 2026, 14:42
#
Хороші новини пішли)
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