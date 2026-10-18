Золото за три місяці встигло зрости на 15%, а потім відкотитися майже до початкових рівнів.
18 жовтня 2026, 10:12
Чи врятує золото від фінансової кризи? Прогноз цін та ризики (відео)
Чи означає це завершення зростання, чи ринок готується до нового ривка?
Фінансовий аналітик Євген Халепа пояснює, чому золото ще рано списувати з рахунків і за яких умов його ціна може знову наблизитися до $5 000.
- Чи зможе золото закріпитися вище $4 200?
- Що відкриє шлях до $4 600−4 900?
- Чому фінансова криза може спровокувати нове падіння ціни до $3 700−3 900?
- І чи варто інвесторам купувати золото після корекції?
Розбираємо макроекономічні показники, попит на золото, технічні сигнали та сценарії розвитку ринку.
Джерело: Мінфін
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