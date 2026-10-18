Чи врятує золото від фінансової кризи? Прогноз цін та ризики (відео)

Золото за три місяці встигло зрости на 15%, а потім відкотитися майже до початкових рівнів.

Чи означає це завершення зростання, чи ринок готується до нового ривка?

Фінансовий аналітик Євген Халепа пояснює, чому золото ще рано списувати з рахунків і за яких умов його ціна може знову наблизитися до $5 000.

Чи зможе золото закріпитися вище $4 200?

Що відкриє шлях до $4 600−4 900?

Чому фінансова криза може спровокувати нове падіння ціни до $3 700−3 900?

І чи варто інвесторам купувати золото після корекції?

Розбираємо макроекономічні показники, попит на золото, технічні сигнали та сценарії розвитку ринку.