Українці відтепер бачитимуть, куди летять дрони та ракети

У застосунку «Повітряна тривога» запустили нову функцію — карту орієнтовного руху ворожих безпілотників і ракет. Проєкт реалізували спільно Мінцифри, Міністерство оборони, Повітряні Сили України та українські ІТ-компанії. Про це написав премєр-міністр Сергій Корецький.

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Що показує карта

Під час повітряних атак користувачі зможуть отримувати в застосунку перевірену військовими інформацію про орієнтовний напрямок руху повітряних цілей.

Мета нововведення — дати людям швидкий доступ до перевірених даних і зменшити потребу шукати інформацію в неперевірених джерелах.

Точне місце цілей не показуватимуть

Розробники наголошують, що карта не відображає точного місцеперебування ракет або дронів у режимі реального часу.

Тому вона не замінює сигнал повітряної тривоги. У разі її оголошення необхідно одразу пройти в укриття та залишатися там до офіційного відбою.