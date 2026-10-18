У застосунку «Повітряна тривога» запустили нову функцію — карту орієнтовного руху ворожих безпілотників і ракет. Проєкт реалізували спільно Мінцифри, Міністерство оборони, Повітряні Сили України та українські ІТ-компанії. Про це написав премєр-міністр Сергій Корецький.
18 жовтня 2026, 9:42
Українці відтепер бачитимуть, куди летять дрони та ракети
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Що показує карта
Під час повітряних атак користувачі зможуть отримувати в застосунку перевірену військовими інформацію про орієнтовний напрямок руху повітряних цілей.
Мета нововведення — дати людям швидкий доступ до перевірених даних і зменшити потребу шукати інформацію в неперевірених джерелах.
Точне місце цілей не показуватимуть
Розробники наголошують, що карта не відображає точного місцеперебування ракет або дронів у режимі реального часу.
Тому вона не замінює сигнал повітряної тривоги. У разі її оголошення необхідно одразу пройти в укриття та залишатися там до офіційного відбою.
Джерело: Мінфін
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