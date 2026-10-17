Долар показав найбільше тижневе падіння більш ніж за місяць

Долар завершив тиждень найсильнішим падінням більш ніж за місяць і перервав серію зростання, яка тривала чотири тижні. Американська валюта опинилася під тиском через різке зниження очікувань щодо підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США у жовтні, повідомляє Bloomberg.

Долар завершив тиждень найсильнішим падінням більш ніж за місяць

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16 жовтня індекс Bloomberg Dollar Spot у моменті втрачав 0,4%, а завершив торги зниженням приблизно на 0,2%. Це стало найбільшим тижневим падінням долара з 4 вересня.

Американська валюта подешевшала проти більшості основних валют, тоді як євро зміцнився та перервав п'ятитижневу серію зниження.

Ринок зменшив ставки на підвищення ставки ФРС

Під час зустрічей МВФ у Бангкоку голова Федеральної резервної системи Кевін Уорш не дав сигналів щодо подальшої монетарної політики або стану економіки США.

Для ринку це була остання можливість отримати орієнтири перед початком традиційного періоду інформаційної тиші ФРС напередодні жовтневого засідання.

За оцінкою стратега CIBC Capital Markets Ноа Баффама, відсутність нових сигналів посилила очікування, що ФРС у жовтні, ймовірно, не підвищуватиме ставку.

За даними CME FedWatch, імовірність підвищення ставки на жовтневому засіданні зараз оцінюється лише у 17,2%. Ще місяць тому вона наближалася до 50%.

На початку тижня долар, навпаки, зростав

На старті тижня американська валюта зміцнилася після виходу вищих за очікування даних щодо інфляції у США. Це посилило припущення, що ФРС може продовжити підвищення ставок.

Додаткову невизначеність створили сильні дані щодо роздрібних продажів та цін виробників. Водночас сигнали від представників ФРС останніми днями виявилися м'якшими, через що очікування жовтневого підвищення ставки суттєво ослабли.