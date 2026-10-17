Безробіття серед молоді в Європі сягає 30,8%: де ситуація найгірша

У серпні 2026 року найвищий рівень безробіття серед молоді в Європі зафіксували у Румунії — 30,8%, тоді як найнижчий — у Німеччині, 7,4%. Про це свідчать дані Євростату та Інституту трудових прав. Показник розраховується серед економічно активних людей віком 15−24 роки, а у Великій Британії — 16−24 роки, йдеться в даних Visualcapitalist.

У серпні 2026 року найвищий рівень безробіття серед молоді в Європі зафіксували у Румунії — 30,8%.

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Загалом у ЄС у серпні налічувалося майже 3 млн безробітних віком до 25 років.

Де молодіжне безробіття найвище

Після Румунії найвищі показники зафіксували в Естонії — 28,4%, Швеції — 23,8%, Фінляндії — 23,3% та Іспанії — 22,7%.

До першої десятки також увійшли Люксембург — 20,8%, Франція — 20,6%, Італія — 20,3%, Португалія — 19,8% та Бельгія — 19,1%.

Примітно, що у Швеції та Фінляндії молодіжне безробіття виявилося навіть вищим, ніж в Іспанії, яку традиційно відносять до країн із найбільшими проблемами працевлаштування молоді.

Іспанія покращує показники

Попри високий поточний рівень, ситуація в Іспанії суттєво змінилася порівняно з кризовим періодом.

У 2013 році молодіжне безробіття там перевищувало 50%, тоді як у серпні 2026 року становило 22,7%.

Лише за останній рік показник знизився на 2,3 процентного пункта. Водночас у Франції він, навпаки, зріс на 1,2 п.п.

Одним із чинників змін в Іспанії стала реформа ринку праці 2021 року, яка обмежила використання короткострокових контрактів. Частка тимчасової зайнятості в економіці знизилася з 25,4% наприкінці 2021 року до приблизно 16% у 2024-му.

Чому Німеччина має один із найнижчих показників

Німеччина вирізняється розвиненою системою дуальної професійної освіти, яка поєднує навчання у професійному закладі з оплачуваною роботою в компанії.

Близько половини випускників шкіл обирають такий шлях, який охоплює понад 300 професій.

У 2025 році 89% німців віком 25−34 років із професійною кваліфікацією мали роботу. Така модель не є єдиною причиною низького молодіжного безробіття, однак забезпечує пряміший перехід від навчання до працевлаштування.

Водночас рівень молодіжного безробіття не показує частку всіх молодих людей без роботи: він розраховується лише серед тих, хто належить до економічно активного населення.