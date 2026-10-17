Банк Швеції хоче якнайшвидше запустити цифрову крону

Центральний банк Швеції, Riksbank, закликав парламент якнайшвидше ухвалити закони про запуск цифрової крони (e-krona) — у зв'язку з появою цифрового євро та поширенням доларових стейблкоїнів. Про це пише Cryptopolitan.

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Позиція регулятора

На думку регулятора, головна причина, через яку варто запустити цифрову валюту центробанк (CBDC) — безпека. З цифровою кроною можна було проводити платежі як через шведські, так і через європейські платіжні системи, навіть при відключенні електрики або виникненні перебоїв у роботі телекомунікаційних мереж, заявив ЦБ.

Riksbank уточнив, що створення інфраструктури для цифрової крони займе п'ять років. Але спочатку потрібно схвалення парламенту та внесення змін до законодавства. Таким чином, навіть якщо влада зараз схвалить запуск e-krona, вона може з'явитися не раніше 2030 року.

Наразі Євросоюз активно працює над цифровим євро. Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує запустити пілотну програму наприкінці 2027 року, а повноцінний запуск CBDC намічено на 2029 рік за умови появи відповідних законів.

15 вересня ЄЦБ оголосив про прийом заявок від компаній, які працюють з електронною комерцією в єврозоні та бажають брати участь у тестах. Вибрані компанії протестують бета-версію цифрового євро у спеціальному платіжному середовищі. ЄЦБ хоче оцінити, чи можна використовувати цифровий євро у щоденних транзакціях.

Швеція побоюється, що майбутня європейська платіжна інфраструктура може поставити шведську крону у невигідне становище. Цифровий євро прийматиметься у Євросоюзі повсюдно, тоді як цифрова крона — лише у Швеції, з обмеженим доступом до міжнародних розрахунків, пояснив центробанк.

Що викликає побоювання

Особливі побоювання у Riksbank викликають стейблкоіни, прив'язані до долара. За даними платформи Token Terminal, обсяг світового ринку стейблкоїнів становить $301,4 млрд, з яких $299,9 млрд (99,5%) припадає на доларові токени. На частку стейблкоїнів, прив'язаних до євро, припадає лише $913,1 млн. (0,3%).

Однак за оцінками компанії DECTA, з липня минулого по червень цього року ринкова капіталізація восьми стейблкоїнів, прив'язаних до євро та відповідних регламенту про регулювання криптовалют у Євросоюзі (MiCA), зросла на 128% — із $295,6 млн до $673,9 млн.

Обсяг торгів збільшився на 43,1%, досягнувши $67,3 млн. Банк Швеції пропонував узаконити державну криптовалюту як платіжний засіб ще п'ять років тому на тлі масової відмови мешканців країни від готівки на користь цифрових платежів.

Минулого року шведські демократи запропонували створити держрезерв біткоїнів для боротьби з інфляцією.