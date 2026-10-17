У Києві одна з найгірших ситуацій в енергетиці: уряд дав жорсткі доручення

У Києві залишається одна з найскладніших ситуацій в енергосистемі країни. За підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу профільним відомствам доручили у найкоротші строки реалізувати комплекс заходів для стабілізації енергопостачання столиці. Про це заявив премєр-міністр Сергій Корецький.

У Києві залишається одна з найскладніших ситуацій в енергосистемі країни.

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Окреме завдання — надолужити темпи будівництва та підключення об'єктів розподіленої генерації. Контроль за виконанням доручень покладено на Міністерство енергетики.

Росія повторно атакує вже відновлені об'єкти

Під час засідання обговорили стан енергосистеми, ремонт пошкоджених об'єктів та облаштування їхнього інженерного захисту.

Зазначається, що російські війська щодня атакують енергетичну інфраструктуру по всій Україні — ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та ключові підстанції. Частина об'єктів після відновлення знову зазнає пошкоджень.

Перевірили запаси газу, вугілля та пального

Окремо штаб розглянув виконання завдань із накопичення газу, вугілля, мазуту та пального, а також формування резерву обладнання для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури.

Ще одним пріоритетом визначено прискорення будівництва розподіленої генерації по країні та залучення міжнародної допомоги, зокрема через Фонд підтримки енергетики України.