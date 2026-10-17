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17 жовтня 2026, 10:22

Укренерго завершило реструктуризацію боргу за облігаціями на $825 млн

Національна енергетична компанія «Укренерго» завершила реструктуризацію своїх гарантованих «зелених» облігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році, на суму $825 мільйонів з дохідністю 6,875% та терміном погашення у 2028 році. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Національна енергетична компанія «Укренерго» завершила реструктуризацію своїх гарантованих «зелених» облігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році, на суму $825 мільйонів з дохідністю 6,875% та терміном погашення у 2028 році.
Національна енергетична компанія «Укренерго» завершила реструктуризацію своїх гарантованих «зелених» облігацій сталого розвитку
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Деталі реструктуризації

За словами Шмигаля, головний результат — близько $135 млн заощаджень, які будуть спрямовані на відновлення пошкоджених російськими атаками електромереж та підвищення стійкості української енергосистеми.

«Це стало можливим, зокрема, завдяки ухваленій Урядом за пропозицією Міненерго постанові щодо державної гарантії для компанії. За результатами реструктуризації загальна сума вимоги за єврооблігаціями зменшена з 1086 млн дол (825 основна сума та $261 млн нарахованих відсотків) до $494,75 млн під 8,6% річних з остаточним погашенням у 2041 році. Також випущено нові негарантовані облігації на суму $395 млн під 8,5% річних із погашенням у 2031 році», — зазначив Шмигаль.

Операцію підтримали власники 97,49% єврооблігацій. Для реструктуризації залучено фінансування за підтримки Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Випуск отримав кредитний рейтинг Aa3 від Moody’s.

За словами Шмигаля, реструктуризація дозволяє спрямувати більше фінансових ресурсів на відновлення пошкодженої мережі та мінімізувати навантаження на тариф за послугу передачі електроенергії.

Нагадаємо

У листопаді 2021 року «Укренерго» випустила «зелені» єврооблігації на $825 млн під 6,875% річних. Випуск став найбільшим серед українських несуверенних емітентів. У липні 2022-го компанія попросила інвесторів перенести погашення з листопада 2026-го на листопад 2028-го, а восени 2024-го тимчасово зупинила платежі до завершення реструктуризації.

У квітні 2025 року «Укренерго» домовилася з інвесторами про викуп частини боргу на $430 млн за ціною до 65,125% номіналу або обмін на нові облігації з погашенням у 2031 році та ставкою 8,5% річних. У квітні 2026-го суму викупу збільшили до $445 млн. За оцінкою Fitch, на червень 2026 року прострочені виплати становили $240 млн, а рейтинг компанії залишався на рівні RD — «обмежений дефолт».

21 серпня Кабмін підтвердив державну гарантію за новим обсягом зобов’язань. Нові облігації також мають отримати страхування політичних ризиків від американської DFC. Операцію з реструктуризації компанія запустила 28 серпня.

8 жовтня «Укренерго» повідомила, що на участь погодилися власники 97,49% непогашених облігацій. Вони подали заявки на $804,264 млн із загальних $825 млн — майже всі на обмін на нові папери.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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