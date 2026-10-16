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16 жовтня 2026, 19:35

ЄС посилює вимоги до кібербезпеки: що зміниться для виробників розумних замків

У Європейському Союзі запроваджують нові вимоги до кібербезпеки цифрових пристроїв, зокрема розумних дверних замків, які підключаються до смартфонів або домашніх мереж. Виробники мають повідомляти про серйозні вразливості, а з грудня 2027 року на такі пристрої поширюватимуться всі вимоги регламенту Cyber Resilience Act.

У Європейському Союзі запроваджують нові вимоги до кібербезпеки цифрових пристроїв, зокрема розумних дверних замків, які підключаються до смартфонів або домашніх мереж.
Розумні дверні замки в ЄС перевірятимуть за новими правилами кібербезпеки
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Європейський Союз посилює вимоги до кібербезпеки пристроїв із цифровими компонентами. Нові правила стосуються, зокрема, електронних дверних замків, якими можна керувати через застосунок, Wi-Fi, Bluetooth або відбиток пальця.

Вимоги передбачені регламентом Cyber Resilience Act (CRA), який Європейський парламент і Рада ЄС ухвалили в жовтні 2024 року. Він поширюється на цифрові продукти, що продаються на ринку Євросоюзу та можуть підключатися до інших пристроїв або мережі.

Мета регламенту — підвищити захищеність цифрових продуктів від кібератак. Для цього виробники мають враховувати безпеку ще на етапі розробки пристроїв, а також забезпечувати безпечні налаштування за замовчуванням. Зокрема, нові вимоги спрямовані проти використання слабких стандартних паролів.

Виробники мають повідомляти про вразливості

З 11 вересня 2025 року виробники підключених пристроїв зобов’язані повідомляти про вразливості, які активно використовують для атак, а також про серйозні інциденти безпеки.

Інформацію потрібно передавати через централізовану платформу CRA Single Reporting Platform, яку підтримує Агентство ЄС з кібербезпеки (ENISA).

Цей механізм має допомогти органам влади та виробникам швидше реагувати на загрози, а користувачам — оперативніше отримувати оновлення безпеки або попередження про виявлені проблеми.

Під дію регламенту потрапляють не лише розумні замки, а й інші цифрові пристрої: розумні лампочки, роботи-пилососи, смартгодинники, підключені іграшки та шлюзи розумних лічильників.

Які правила діятимуть із грудня 2027 року

З 11 грудня 2027 року вимоги Cyber Resilience Act почнуть діяти в повному обсязі. Відтоді нові електронні дверні замки зможуть продавати на ринку ЄС лише за умови відповідності встановленим вимогам кібербезпеки.

Відповідні вимоги поширюватимуться на цифрові продукти, охоплені регламентом. Знак CE, який підтверджує відповідність продукції вимогам ЄС, також враховуватиме сферу кібербезпеки.

Крім того, виробники повинні надавати оновлення безпеки протягом усього періоду підтримки пристрою. Зазвичай він становить близько п’яти років, але залежить від очікуваного строку служби продукту.

Регламент передбачає вимоги не лише для виробників, а й для інших учасників ланцюга постачання цифрових продуктів, зокрема імпортерів і дистриб’юторів. Водночас окремі категорії продукції, зокрема медичні пристрої, транспортні системи та вироби для національної безпеки, виключені зі сфери його дії.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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