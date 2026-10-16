Німеччина виділить €50 млн на відновлення ЧАЕС: скільки ще потрібно коштів

За оцінками, на повне відновлення Чорнобильської АЕС знадобиться 500 млн євро . Німеччина планує надати Україні 50 млн євро, однак це фінансування ще має схвалити німецький парламент. Рішення очікується до середини листопада, пише Reuters.

Німеччина долучиться до відновлення ЧАЕС: що відомо про фінансування. ФОТО: facebook.com/ChornobylNPP

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Німеччина планує виділити €50 млн на відновлення Чорнобильської АЕС в Україні. Про це заявив міністр фінансів країни Ларс Клінгбейль у п’ятницю, 16 жовтня.

За словами міністра, питання фінансування наразі перебуває на розгляді парламенту. Очікується, що рішення ухвалять до середини листопада.

Клінгбейль також зазначив, що країни, залучені до відновлення станції, усвідомлюють свою відповідальність і готові долучитися до фінансування.

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Раніше, у четвер, 15 жовтня, міністр фінансів Франції Ролан Лескюр повідомив, що країни «Групи семи» (G7) зібрали €260 млн на відновлення Чорнобильської АЕС. Водночас, за оцінками, для повного відновлення станції потрібно €500 млн.

Щоб залучити додаткові кошти, 9 листопада в Парижі планують провести конференцію за участю донорів. Про це повідомив Лескюр.

До міжнародної допомоги також долучається Велика Британія. Раніше Міністерство енергетики України повідомило, що країна надасть понад €20 млн на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС.