За оцінками, на повне відновлення Чорнобильської АЕС знадобиться 500 млн євро. Німеччина планує надати Україні 50 млн євро, однак це фінансування ще має схвалити німецький парламент. Рішення очікується до середини листопада, пише Reuters.
Німеччина виділить €50 млн на відновлення ЧАЕС: скільки ще потрібно коштів
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Німеччина планує виділити €50 млн на відновлення Чорнобильської АЕС в Україні. Про це заявив міністр фінансів країни Ларс Клінгбейль у п’ятницю, 16 жовтня.
За словами міністра, питання фінансування наразі перебуває на розгляді парламенту. Очікується, що рішення ухвалять до середини листопада.
Клінгбейль також зазначив, що країни, залучені до відновлення станції, усвідомлюють свою відповідальність і готові долучитися до фінансування.
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Раніше, у четвер, 15 жовтня, міністр фінансів Франції Ролан Лескюр повідомив, що країни «Групи семи» (G7) зібрали €260 млн на відновлення Чорнобильської АЕС. Водночас, за оцінками, для повного відновлення станції потрібно €500 млн.
Щоб залучити додаткові кошти, 9 листопада в Парижі планують провести конференцію за участю донорів. Про це повідомив Лескюр.
До міжнародної допомоги також долучається Велика Британія. Раніше Міністерство енергетики України повідомило, що країна надасть понад €20 млн на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС.
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