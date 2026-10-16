Після закриття міжбанку у п'ятницю, 16 жовтня, курс долара додав 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро подорожчав на 11 копійок у купівлі та на 12 у продажу.
16 жовтня 2026, 17:37
Курс валют 16 жовтня: як закрився міжбанківський ринок
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
|
Відкриття 16 жовтня
|
Закриття 16 жовтня
|
Зміни
|
44,89/44,92
|
44,91/44,95
|
2/3
|
50,44/50,46
|
50,55/50,58
|
11/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,68−45,20 грн. Євро купують за 50,19 грн, а продають за 50,85 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,95−45,10, євро — 50,73−50,95 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 30 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі