Національний банк України встановив офіційний курс долара на суботу і неділю 17 — 18 жовтня, на рівні 44,86 грн/$. Порівняно з попереднім днем американська валюта подешевшала на 3 копійки. На 16 жовтня офіційний курс становив 44,89 грн/$.
16 жовтня 2026, 16:28
НБУ знизив курси основних валют на вихідні
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Євро також знизився
Офіційний курс євро на 17 — 18 жовтня встановлено на рівні 50,50 грн/€.
Таким чином, європейська валюта втратила 19 копійок порівняно з п'ятничним ранішнім курсом, коли він становив 50,31 грн/€.
Отже, на вихідні НБУ встановив такі курси: долар — 44,86 грн, євро — 50,50 грн.
Джерело: Мінфін
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