НБУ знизив курси основних валют на вихідні

Національний банк України встановив офіційний курс долара на суботу і неділю 17 — 18 жовтня, на рівні 44,86 грн/$. Порівняно з попереднім днем американська валюта подешевшала на 3 копійки. На 16 жовтня офіційний курс становив 44,89 грн/$.