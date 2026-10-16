Bybit виходить за межі криптовалют: Бен Чжоу представляє новий етап розвитку фінансової платформи

У новому піврічному виступі Bybit представила розширення в TradFi, торгівлю акціями, доступ до пре-IPO ринку, платежі та інтелектуальні фінансові інструменти

Співзасновник і CEO Bybit Бен Чжоу представив новий етап трансформації компанії з платформи для торгівлі криптовалютами в нову фінансову платформу, а також розповів про нові продукти та партнерства на традиційних і цифрових ринках.

Оновлення було представлено під час чергового піврічного «Онлайн-зустрічі з Беном» під назвою Make Your Move, де Бен Чжоу розповів про зближення фінансових ринків і підхід Bybit до розвитку в умовах цих змін. Цього разу виступ вийшов за межі звичного студійного формату й відбувся наживо перед аудиторією. Разом із запрошеними експертами Бен обговорив трансформацію фінансової сфери, нові технології та продукти, що визначають наступний етап розвитку Bybit.

Чотири роки розвитку TradFi: торгівля акціями вже доступна, mStocks — незабаром

Через чотири роки після виходу на ринок традиційних фінансів із контрактами на різницю (CFD) у 2022 році Bybit стала найбільшою криптоплатформою для торгівлі CFD, а піковий торговий обсяг сягнув $100 млрд.

12 жовтня компанія зробила наступний крок на традиційних ринках, запустивши торгівлю акціями для користувачів, які відповідають вимогам. Тепер їм доступні понад 1000 акцій США та ETF. Торгівля здійснюється за USDC, підтримуються дробові акції та режим 24/5 із доступом до премаркету, основної торгової сесії та торгів після закриття ринку США.

Bybit також спільно з Mantle розробляє mStocks, запуск якого заплановано на листопад. Цей токенізований продукт на основі акцій буде забезпечений реальними акціями у співвідношенні 1:1. Планується підтримка цілодобової конвертації між відповідними акціями та mStocks на Bybit, а також торгівля на децентралізованих біржах через пули ліквідності автоматизованого маркет-мейкера (AMM) у мережі Mantle.

Очікується, що конвертовані mStocks також можна буде переводити на Єдиний торговий акаунт (UTA) Bybit і використовувати як торгове забезпечення відповідно до застосовних умов.

У червні Bybit запустила IPO Express, надавши користувачам, які відповідають вимогам, доступ до вибраних IPO за ціною розміщення через токенізовані представлення базових цінних паперів. Першим активом у межах сервісу став SpaceX. IPO Express покликаний розширити можливості користувачів Bybit за межі вторинного ринку та відкрити доступ до вибраних можливостей первинного ринку.

Нові сервіси розвивають присутність Bybit у сегментах безстрокових контрактів, премаркет-продуктів, валютного ринку та опціонів. Сьогодні лінійка TradFi на Bybit налічує понад 600 продуктів, що охоплюють акції, ETF, індекси, сировинні товари та валютні пари.

Торговий обсяг безстрокових контрактів TradFi перевищив $180 млрд. Серед останніх запусків — валютні безстрокові контракти та опціони на безстрокові контракти — перший у галузі опціонний продукт, створений на базі безстрокових контрактів TradFi.

Bybit також продовжує розробляти нові безстрокові продукти, пов’язані з обчислювальною інфраструктурою для ШІ та сировинними товарами, розширюючи вибір інструментів за межами традиційного криптовалютного ринку.

Розширення платформи у сфері платежів

Окрім торгівлі та інвестування, Bybit розширює платіжну інфраструктуру, щоб надати користувачам більше можливостей для керування коштами.

Bybit Pay і Bybit Card підтримують перекази в криптовалюті та фіатних валютах, платежі мерчантам і повсякденні покупки. Сьогодні платіжна екосистема Bybit об'єднує користувачів із понад 5000 мерчантів у більш ніж 15 країнах, а також підтримує перекази на банківські рахунки й електронні гаманці, QR-платежі та інші платіжні сервіси.

Bybit уже випустила понад 4 мільйони карт Bybit, розширивши можливості платформи за межі фінансових ринків — до щоденних платежів і витрат.

Безпека та регуляторна інфраструктура

Розширення платформи супроводжується інвестиціями в безпеку, комплаєнс і технологічну інфраструктуру.

У першому півріччі 2026 року Bybit перехопила понад 30 000 підозрілих запитів на виведення коштів, запобігши потенційним втратам користувачів на суму понад $700 млн.

Упродовж 2026 року Bybit також отримала п’ять нових ліцензій і регуляторних схвалень у Європейському Союзі, на Кайманових Островах, в Індонезії, Південній Африці та Сальвадорі. Ці регуляторні досягнення підтримують подальше розширення присутності компанії на різних ринках відповідно до місцевих вимог.

У вересні компанія запустила Bybit AI — ШІ-помічника для торгівлі, керування акаунтом і підтримки користувачів. Bybit планує й надалі розвивати цей продукт як частину ширшої екосистеми фінансових сервісів платформи.

«Головне для Bybit — дати користувачам швидкість і масштаб, необхідні, щоб зробити свій хід. Ми об'єднали торгівлю, інвестування, платежі та ШІ й продовжуємо додавати нові ринки та нові способи взаємодії з ними. Ми створили платформу. Тепер наше завдання — дати людям фінансову свободу робити власний вибір і діяти», — зазначив Бен Чжоу, співзасновник і CEO Bybit.

За межами криптоплатформи

Через чотири роки після виходу в TradFi Bybit об'єднує в межах однієї екосистеми криптовалютні ринки, акції та ETF, деривативи, сировинні товари, валютний ринок, доступ до вибраних можливостей пре-IPO, платежі та сервіси на основі ШІ.

Компанія зосереджується на тому, щоб поєднати ці можливості на єдиній платформі, водночас продовжуючи розширювати доступ до ринків, продуктову лінійку та інфраструктуру, що їх підтримує.

Для Bybit розвиток нової фінансової платформи знаменує наступний етап трансформації — вихід за межі криптовалютного ринку та розширення ролі компанії у глобальній фінансовій системі.

Повний запис виступу доступний за посиланням.

Про Bybit

Bybit — нова фінансова платформа. Ми віримо, що кожен має мати доступ до всіх фінансових можливостей у світі. Саме тому ми створюємо першу інтелектуальну платформу, яка відкриває людям у будь-якій точці світу доступ до глобальної фінансової системи.

Bybit, якій довіряють понад 80 мільйонів користувачів у всьому світі, об'єднує інвестування, торгівлю, платежі та управління капіталом в єдиній безпечній та інтелектуальній екосистемі. Поєднуючи технології на основі ШІ, глибоку глобальну ліквідність, надійний захист і прозорі операційні процеси, Bybit робить глобальні фінанси доступнішими, ефективнішими та відкриває більше можливостей для кожного.