Нацбанк знову стримує долар: курси валют у п'ятницю 16 жовтня

У п'ятницю, 16 жовтня, середній курс долара втратив півкопійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Натомість к урс євро піднявся на 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,71−45,23 грн. Євро купують за 50,17 грн, а продають за 50,83 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,95−45,17 грн, євро — 50,71−50,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,89−44,92 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,44−50,46 грн.

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