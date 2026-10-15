Після закриття міжбанку у четвер, 15 жовтня, курс долара знизився на 10 копійок у купівлі і так само у продажу. Тоді як євро подешевшав на 7 копійок у купівлі і на 8 копійок у продажу.
15 жовтня 2026, 17:33
Долар і євро подешевшали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 15 жовтня
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Закриття 15 жовтня
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Зміни
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44,99/45,02
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44,89/44,92
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10/10
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50,43/50,45
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50,36/50,37
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7/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,72−45,25 грн. Євро купують за 50,12 грн, а продають за 50,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−45,15, євро — 50,65−50,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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