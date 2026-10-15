У четвер, 15 жовтня, середня ціна дизельного пального в Україні зросла одразу на 52 копійки — до 99,59 грн/л. Бензин А-95 подорожчав на 18 копійок — до 89,69 грн/л.
15 жовтня 2026, 18:22
Дизель наблизився до 100 грн/л, автогаз подорожчав більш ніж на гривню: ціни на пальне
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Найбільше подорожчав автогаз
Найпомітніше за день зросла ціна автогазу — на 1,07 грн, до 48,24 грн/л.
Інші види пального також подорожчали:
- А-95 преміум — на 6 коп., до 93,55 грн/л;
- А-95 — на 18 коп., до 89,69 грн/л;
- А-92 — на 19 коп., до 86,20 грн/л;
- дизель — на 52 коп., до 99,59 грн/л.
Таким чином, 15 жовтня подорожчали всі основні види пального, а найбільше — автогаз і дизель.
Ціни на АЗС
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі