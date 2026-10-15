Долар продовжив дешевшати: НБУ встановив курс на 16 жовтня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на п’ятницю, 16 жовтня, на рівні 44,88 грн/$. Порівняно з попереднім днем американська валюта подешевшала на 10 копійок. На 15 жовтня офіційний курс становив 44,98 грн/$.