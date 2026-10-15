Національний банк України встановив офіційний курс долара на п’ятницю, 16 жовтня, на рівні 44,88 грн/$. Порівняно з попереднім днем американська валюта подешевшала на 10 копійок. На 15 жовтня офіційний курс становив 44,98 грн/$.
15 жовтня 2026, 16:36
Долар продовжив дешевшати: НБУ встановив курс на 16 жовтня
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Таким чином, долар дешевшає другий день поспіль: 14 жовтня його офіційний курс становив 45,08 грн/$.
Євро також знизився
Офіційний курс євро на 16 жовтня встановлено на рівні 50,30 грн/€.
Європейська валюта втратила 4 копійки порівняно з 15 жовтня, коли курс становив 50,34 грн/€.
Отже, на 16 жовтня НБУ встановив такі курси: долар — 44,88 грн, євро — 50,30 грн.
Джерело: Мінфін
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