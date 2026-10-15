Скільки може заощадити пенсіонер за рік із monobank: рахуємо на конкретних прикладах

Банківські комісії, витрати на ліки та щоденні покупки — навіть невеликі суми в цих категоріях за рік можуть складатися в кілька тисяч гривень. Розбираємося, як пенсіонери можуть скоротити регулярні витрати завдяки банківським послугам і скільки потенційно дозволяє заощадити отримання пенсії на картку monobank .

Коли більша частина щомісячного бюджету йде на продукти, комунальні послуги та ліки, можливостей для економії залишається небагато. Водночас частину коштів можна зберігати без зміни звичних витрат — наприклад, завдяки кешбеку за покупки або відсутності комісій за банківські операції.

З 1 жовтня 2026 року перший в Україні банкінг без відділень monobank запустив спеціальну пропозицію для пенсіонерів, які почнуть отримувати виплати на картку банку. Вона передбачає одноразовий бонус у розмірі 1 000 грн, підвищений кешбек на медичні покупки протягом 12 місяців та безкоштовне зняття пенсійних коштів у банкоматах.

Але скільки це в реальних грошах? Розглянемо кілька сценаріїв витрат і порахуємо, яку суму пенсіонер потенційно може зберегти за рік.

1 000 грн після першого зарахування пенсії

Перша складова економії — одноразовий бонус у розмірі 1 000 грн.

За умовами акції, пенсіонери, які переведуть отримання пенсії на картку monobank у період із 1 жовтня до 31 грудня 2026 року, отримають бонус після першого зарахування виплати.

Гроші надходять автоматично на кешбек-рахунок протягом години після першого зарахування пенсії. При цьому банк враховує податки, тому після виведення кешбеку клієнт отримує повну суму — 1 000 грн.

Наприклад, якщо пенсіонер переведе пенсію на monobank у жовтні та отримає першу виплату в листопаді, бонус надійде після цієї виплати. Його можна вивести на картку та використати для будь-яких потреб — від покупки продуктів до оплати рахунків.

Кешбек на медицину: до 6 000 грн за 12 місяців

Витрати на ліки є однією з основних статей бюджету багатьох літніх українців. За дослідженням Gradus Research, проведеним у березні 2025 року, 78% опитаних людей віком від 60 років назвали ліки однією з головних категорій своїх витрат.

Саме тому однією з переваг пенсійної пропозиції monobank став кешбек 5% у категорії «Медицина».

Пільгова категорія доступна протягом 12 місяців. Скористатися нею можна з першого числа наступного місяця після першого зарахування виплати.

Наприклад, якщо пенсія вперше надійшла на картку 10 листопада, вибрати категорію «Медицина» з кешбеком 5% можна буде з 1 грудня.

Максимальна сума кешбеку становить 500 грн на місяць, або до 6 000 грн за 12 місяців.

Скільки можна зберегти на знятті готівки

Попри поширення безготівкових розрахунків, готівка залишається звичним способом оплати для багатьох пенсіонерів. Тому важливим є не лише розмір пенсії, а й те, скільки коштує доступ до власних грошей.

У monobank зняття пенсійних коштів безкоштовне в будь-якому банкоматі України, незалежно від банку, якому він належить.

Для порівняння візьмемо умовну ситуацію: пенсіонер щомісяця знімає 5 000 грн готівкою, а його попередній банк стягував за цю операцію комісію 1%.

У такому разі витрати становили б:

50 грн на місяць;

300 грн за пів року;

600 грн за рік.

Після переведення пенсії на monobank комісія за зняття саме пенсійних коштів становитиме 0 грн.

Важливо також розрізняти пенсійні та інші кошти на картці: для зняття звичайних власних коштів у monobank діє окремий тариф — 0,9%.

Комунальні платежі: ще кількасот гривень за рік

Оплата електроенергії, води, газу та інших комунальних послуг — ще одна регулярна стаття витрат.

Деякі банки та платіжні сервіси стягують комісію за проведення таких операцій. На перший погляд, 5−10 грн за платіж здаються незначною сумою, однак за рік витрати накопичуються.

Наприклад, якщо пенсіонер щомісяця оплачує три комунальні рахунки й за кожен сплачує 10 грн комісії, загальна сума становить 30 грн на місяць, або 360 грн на рік.

У monobank оплатити комунальні послуги без комісії можна для отримувачів, за якими передбачений відповідний тариф. Перед оплатою варто перевіряти комісію в застосунку, оскільки вона залежить від конкретного постачальника.

Рахуємо загальну економію за перший рік

Тепер об'єднаємо всі складові та розглянемо скільки потенційно може заощадити пенсіонер, який почав отримувати виплати на monobank.

Припустимо, що пенсіонер щомісяця:

витрачає кошти на медичні та інші повсякденні покупки в категоріях, за якими отримує кешбек;

знімає 1 500 грн готівкою;

оплачує три комунальні рахунки;

Також припустимо, що раніше комісія за зняття готівки становила 1%, а за кожен комунальний платіж — 10 грн.

У розрахунку за перші 12 місяців врахуємо 11 повних місяців кешбеку на медицину, оскільки він починає діяти лише наступного місяця після першого зарахування пенсії.

Джерело Потенційна сума за перший рік Одноразова виплата після першого зарахування пенсії 1 000 грн Кешбек 5% на медицину за 11 місяців до 5 500 грн Економія на комісії за знятті готівки 180 грн Економія на комісії за комунальні платежі 360 грн Загалом 7 040 грн

Розрахунок є умовним. Бонус 1 000 грн наведено як суму після оподаткування, а регулярний кешбек — до утримання податків. Фактична вигода залежатиме від доступних категорій, лімітів кешбеку, попередніх банківських тарифів і кількості місяців використання пропозиції.

При цьому економія не потребує збільшення витрат: вона формується завдяки поверненню частини коштів від запланованих покупок, відсутності окремих комісій та одноразовому бонусу.

Як перевести пенсію на monobank

Отримувати пенсію можна на будь-яку гривневу картку monobank — як віртуальну, так і пластикову. Водночас банк рекомендує використовувати дебетову Білу картку або Дія.Картку, щоб пенсійні кошти зберігалися окремо від кредитних.

Відкрити віртуальну Білу картку можна безкоштовно безпосередньо в застосунку. Випуск пластикової коштує 100 грн, однак банк повертає цю суму після першого зарахування пенсії.

Перевести пенсію можна двома способами.

Онлайн — через портал Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису або Дія.Підпису, перейти до розділу внесення змін до пенсійної справи, вибрати заяву про зміну способу виплати пенсії та вказати IBAN картки monobank.

Особисто — через Пенсійний фонд або ЦНАП. Для цього необхідно підготувати заяву про зміну виплатних реквізитів. Її можна сформувати безпосередньо в застосунку monobank.

Детальні умови отримання пенсії та участі в акції можна переглянути на офіційному сайті monobank.