Криптобіржа Kraken купує литовський банк

Материнська компанія криптобіржі Kraken — Payward — купує литовський Saldo Bank. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на Арджуна Сетхі, одного із двох генеральних директорів Payward. Вартість угоди не розкривається.

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Що відомо

Компанія з Вайомінгу, яка поряд з декількома іншими криптокомпаніями подала заявку на отримання банківської ліцензії в США, стане першою компанією у сфері цифрових активів, що купила банк у Європі, зазначає видання.

«Один із головних запитів наших клієнтів звучить так: «Я хотів би отримувати продукти, послуги та пропозиції, аналогічні тим, які отримую в іншому банку», — заявив FT Сетхі.

«Перевага полягає у тому, щоб перевести ці активи на єдину інфраструктуру <…>. Гроші, криптовалюти, токенізовані акції, кредитування — все в одній системі», — додав він. За його словами, клієнти зможуть брати кредити під заставу своїх активів та надавати активи у кредит, не продаючи їх. Як вважає Сетхі, така модель буде простіше існуючих систем та розширить можливості клієнтів заробляти на своїх активах.

Payward була заснована в 2011 році та володіє криптобіржею Kraken. Saldo Bank отримав банківську ліцензію ЄС у 2021 році та надає споживчі кредити, кредити бізнесу, а також приймає термінові вклади.

Угода вимагає схвалення регулюючих органів. Очікується, що вона буде закрита у 2027 році.

Нагадаємо

Криптобіржа Coinbase та платіжна компанія Ripple входять до числа криптовалютних компаній, що отримали попереднє схвалення Управління контролера грошового обігу США (OCC) на отримання ліцензій національних трастових банків.

Такі ліцензії дозволяють зберігати клієнтські активи та проводити операції, але що принципово не дають права приймати депозити.

Прагнучи диверсифікувати бізнес, криптовалютні компанії стикаються з активною протидією банківського лобі, зазначає FT.

У США банки заявляють, що вихід криптокомпаній на ринок банківських послуг створить ризики для фінансової системи, а ліцензії національних трастових банків дозволять криптокомпаніям працювати в умовах менш жорсткого регулювання, ніж підпорядковані традиційні банки.