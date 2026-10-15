У четвер, 15 жовтня, середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Курс євро втратив 12 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу.
15 жовтня 2026, 10:50
Гривня зміцнилася: євро втратило 12 копійок у купівлі
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,78−45,29 грн. Євро купують за 50,08 грн, а продають за 50,77 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,02−45,22 грн, євро — 50,65−50,92 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,99−45,02 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,43−50,44 грн.
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Джерело: Мінфін
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