Гривня зміцнилася: євро втратило 12 копійок у купівлі

У четвер, 15 жовтня, середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Курс євро втратив 12 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу.

У четвер, 15 жовтня, середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Курс євро втратив 12 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,78−45,29 грн. Євро купують за 50,08 грн, а продають за 50,77 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,02−45,22 грн, євро — 50,65−50,92 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,99−45,02 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,43−50,44 грн.

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