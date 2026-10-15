Продажі дизельних авто просіли на 14%: хто став бестселером вересня».

У вересні 2026 року автопарк України поповнили майже 4,5 тис. легковиків із дизельними двигунами. Це на 14% менше, ніж у вересні минулого року, повідомляє «Укравтопром».

У вересні 2026 року автопарк України поповнили майже 4,5 тис. легковиків із дизельними двигунами.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Із загальної кількості майже 1 тис. автомобілів були новими, що на 6% менше у річному вимірі. Ще близько 3,5 тис. — вживані авто, ввезені з-за кордону, їхня кількість скоротилася на 16%.

Найпопулярніші нові дизельні авто

Лідером серед нових дизельних легковиків став Renault Duster — 215 реєстрацій.

До п'ятірки також увійшли Volkswagen Touareg — 122 авто, Toyota Land Cruiser Prado — 101, Skoda Kodiaq — 74 та Toyota Hilux — 67.

Які вживані дизелі імпортували найчастіше

Серед ввезених з-за кордону вживаних дизельних авто перше місце посів Renault Megane — 264 автомобілі.

Далі розташувалися Skoda Octavia — 263 авто, Nissan Qashqai — 254, Volkswagen Passat — 192 та Hyundai Santa Fe — 145.

Таким чином, у вересні скоротився попит як на нові, так і на імпортовані вживані дизельні авто, однак саме «вживані» й надалі становили більшу частину цього сегмента.