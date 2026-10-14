Після закриття міжбанку у середу, 14 жовтня, курс долара втратив 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 51 копійку у купівлі та у продажу.
14 жовтня 2026, 17:29
Міжбанк 14 жовтня закрився різким падінням євро: мінус 51 копійка
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Валютний ринок
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Відкриття 13 жовтня
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Закриття 13 жовтня
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Зміни
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45,09/45,12
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44,99/45,02
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10/10
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50,56/50,57
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50,05/50,06
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51/51
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,79−45,31 грн. Євро купують за 50,20 грн, а продають за 50,86 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,15−45,26, євро — 50,62−50,92 грн.
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Джерело: Мінфін
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