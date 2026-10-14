Долар подешевшав на 10 копійок і повернувся нижче 45 грн: курс НБУ

Національний банк України встановив офіційний курс долара на четвер, 15 жовтня, на рівні 44,98 грн/$.

Національний банк України встановив офіційний курс долара на четвер, 15 жовтня, на рівні 44,98 грн/$.

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Порівняно з 14 жовтня американська валюта подешевшала на 10 копійок — напередодні офіційний курс становив 45,08 грн/$.

Таким чином, після одного дня вище позначки 45 грн долар знову опустився нижче цього рівня.

Євро також подешевшало

Офіційний курс євро на 15 жовтня становитиме 50,34 грн/€.

Це на 9 копійок менше, ніж 14 жовтня, коли європейська валюта коштувала 50,43 грн.

Отже, на 15 жовтня обидві основні валюти знизилися: долар — до 44,98 грн, євро — до 50,34 грн.