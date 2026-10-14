Репетитори в Україні подорожчали на 16,3%: скільки коштує година занять

Репетитори в Україні за рік подорожчали на 16,3%. Додаткове навчання дедалі менше обмежується шкільною програмою, а серед напрямів, що набирають популярності, — психологічна підтримка. Про це йдеться в дослідженні агенції раціонального маркетингу Inweb та освітньої платформи BUKI.

Репетитори в Україні за рік подорожчали на 16,3%.

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Репетитори подорожчали на 16,3% за рік

На початок 2026 року середнє індивідуальне заняття коштує близько 374 грн за годину, і ціна залежить від предмета, кваліфікації викладача та міста: найдорожчі — предмети НМТ і популярні іноземні мови, дешевші — історія України, географія чи заняття для молодших класів.

Підготовка до НМТ, наприклад, коштує близько 395 грн/год у Києві, 334 грн — в Одесі, 313 грн — у Львові.

Репетиторів шукають не лише для школи

Шкільні предмети формують 31,6% попиту, однак значна частина навчання пов’язана з іншими цілями. 25,9% заявок припадає на вивчення мов для роботи, переїзду чи навчання за кордоном, ще 5,2% — на інші дорослі напрями та перекваліфікацію.

Навчаються українці й для себе: 11,8% попиту припадає на хобі-напрями. Серед найпопулярніших — вокал, гра на фортепіано та гітарі, малювання і шахи. Водночас найбільшу частку всіх заявок формують мови — 54,3%, а серед окремих предметів лідирують англійська, математика та німецька.

Українці частіше обирають напрями, повʼязані з добробутом

У 2026 році серед напрямів, які збільшили свою частку в попиті, — психологічна підтримка, історія України та заняття з логопедом. Водночас традиційні мовні напрями — англійська, польська та німецька — частину позицій втратили.

Це показує зміну структури освітнього попиту: поряд із навчанням для школи, роботи чи переїзду помітне місце займають напрями, повʼязані з особистими потребами та підтримкою.