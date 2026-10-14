Курс валют 14 жовтня: євро додало до 10 копійок, долар — до 7 копійок

У середу, 14 жовтня, середній курс долара додав 7 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу. Курс євро додав 10 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.

У середу, 14 жовтня, середній курс долара додав 7 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,86−45,37 грн. Євро купують за 50,24 грн, а продають за 50,91 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,05−45,25 грн, євро — 50,75−51,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,09−45,12 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,56−50,57 грн.

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