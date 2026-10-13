Після закриття міжбанку у вівторок, 13 жовтня, курс долара додав 4 копійки у купівлі і стільки ж у продажу. Євро подорожчав на 14 копійок у купівлі та на 13 у продажу.
13 жовтня 2026, 17:43
Курс валют 13 жовтня: як закрився міжбанківський ринок
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Валютний ринок
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Відкриття 13 жовтня
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Закриття 13 жовтня
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Зміни
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45,05/45,08
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45,09/45,12
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4/4
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50,37/50,39
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50,51/50,52
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14/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,79−45,33 грн. Євро купують за 50,14 грн, а продають за 50,83 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,05−45,21, євро — 50,70−51,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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