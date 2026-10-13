У вівторок, 13 жовтня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 12 копійок — до 89,48 грн/л, а дизельного пального — на 6 копійок, до 98,74 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
13 жовтня 2026, 18:20
Автогаз додав 46 копійок: ціни на пальне 13 жовтня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як змінилися ціни
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 9 копійок — до 93,50 грн/л.
- Середня ціна А-95 зросла до 89,48 грн/л, А-92 — на 6 копійок, до 86,06 грн/л.
- Дизельне пальне подорожчало до 98,74 грн/л.
- Автогаз додав найбільше — 46 копійок, і тепер його середня ціна становить 46,70 грн/л.
Таким чином, 13 жовтня подорожчали всі основні види пального.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі