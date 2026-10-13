Автогаз додав 46 копійок: ціни на пальне 13 жовтня

У вівторок, 13 жовтня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 12 копійок — до 89,48 грн/л, а дизельного пального — на 6 копійок, до 98,74 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».