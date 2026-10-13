Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 14 жовтня, на рівні 45,08 грн/$. Порівняно з 13 жовтня американська валюта подорожчала на 13 копійок — напередодні офіційний курс становив 44,95 грн/$. Таким чином, долар знову піднявся вище позначки 45 грн.
13 жовтня 2026, 16:00
Долар піднявся вище 45 грн, а євро додало 19 копійок: курс НБУ на 14 жовтня
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Євро подорожчав на 19 копійок
Офіційний курс євро на 14 жовтня встановлено на рівні 50,43 грн/€.
Це на 19 копійок більше, ніж 13 жовтня, коли європейська валюта коштувала 50,24 грн.
Отже, на 14 жовтня обидві основні валюти подорожчали: долар — до 45,08 грн, євро — до 50,43 грн.
Джерело: Мінфін
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