Долар піднявся вище 45 грн, а євро додало 19 копійок: курс НБУ на 14 жовтня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 14 жовтня, на рівні 45,08 грн/$. Порівняно з 13 жовтня американська валюта подорожчала на 13 копійок — напередодні офіційний курс становив 44,95 грн/$. Таким чином, долар знову піднявся вище позначки 45 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 14 жовтня, на рівні 45,08 грн/$.

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Євро подорожчав на 19 копійок

Офіційний курс євро на 14 жовтня встановлено на рівні 50,43 грн/€.

Це на 19 копійок більше, ніж 13 жовтня, коли європейська валюта коштувала 50,24 грн.

Отже, на 14 жовтня обидві основні валюти подорожчали: долар — до 45,08 грн, євро — до 50,43 грн.