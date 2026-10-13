У минулому місяці до Державного бюджету України перераховано 75,2 млрд грн митних платежів, що на 8,6 млрд грн або 12,9% більше показника вересня 2025 року, повідомляє ДМСУ.
13 жовтня 2026, 15:37
Імпорт легкових авто у вересні забезпечив 6,2 млрд грн митних платежів
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Основними бюджетоформуючими товарами, що забезпечили найбільші надходження до бюджету у вересні, стали:
- нафтопродукти — 22,4 млрд грн;
- легкові автомобілі — 6,2 млрд грн;
- газ природний, гази нафтові — 2,1 млрд грн;
- апарати електричні телефонні — 1,4 млрд грн;
- моторні транспортні засоби — 1,2 млрд грн;
- продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники — 937 млн грн;
- машини автоматичного оброблення інформації — 822 млн грн;
- частини та пристрої транспортних засобів — 745 млн грн;
- шини та покришки пневматичні гумові нові — 680 млн грн;
- акумулятори електричні — 663 млн грн.
Джерело: Мінфін
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