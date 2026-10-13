LVMH обвалив сектор люксу: під тиском Hermès, Kering та Richemont

Акції люксового гіганта LMVH подешевшали на 1,8% у першу годину торгів на Паризькій фондовій біржі. Модні будинки Hermes і Kering, які володіють брендом Gucci, втратили 2,7% і 1,9% відповідно. Котирування Richemont, якому належить ювелірна марка Cartier, впали на 2,2% у Швейцарії.

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Що відбувається з люксом

LVMH першою серед люксових компаній опублікувала фінансові результати за третій квартал, і її результати, зважаючи на все, посилять сумніви в тому, що цей ринок зможе найближчим часом відновитися, передає Reuters. Наступний сезон звітності обіцяє стати важким для всієї індустрії: під тиском виявляються навіть найдорожчі марки на зразок Hermès, вважає Financial Times.

Результати LVMH вважаються барометром всього сектора, і вони наголосили на труднощах, з якими він зіткнувся, пише The Wall Street Journal. Роками виробники люксу спиралися на середній клас Китаю, що росте, для стимулювання продажів дорогих сумок і одягу. Але затяжний економічний спад і слабкі споживчі настрої в країні негативно впливають на витрати, руйнуючи надії на стійке зміцнення попиту, зазначає видання.

Продаж предметів розкоші в Китаї зазнає тиску за кількома напрямками, передає Bloomberg. Обережність споживачів на тлі загального уповільнення економіки стримує витрати всередині країни та підштовхує деяких покупців до дешевших місцевих брендів. Водночас нещодавня слабкість фондового ринку та посилення оподаткування закордонних активів негативно впливають на витрати найбільш забезпечених громадян країни, пояснює агентство.

Крім того, люксові марки постраждали через конфлікт на Близькому Сході, який торкнувся одного з важливих для них ринків — ОАЕ, а також розігнав інфляцію. Зростання вартості життя у всьому світі стримує витрати на необов'язкові покупки, пише Bloomberg.

«Ці результати підтверджують буксуюче відновлення і без того крихкої динаміки, що спостерігалася на початку року», — прокоментували звітність LVMH аналітики RBC Capital Markets.

«Тяжко доводиться всім. LVMH як масштабний портфель брендів виступає своєрідним галузевим індексом, і результати інших публічних компаній сектору розкоші не можуть виявитися значно кращими», — попередив співзасновник шанхайської консалтингової компанії Foresight Performance Partners Жак Руазен.