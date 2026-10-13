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13 жовтня 2026, 11:20

МВФ підвищив прогноз цін на нафту: що загрожує світовій економіці

Світова економіка залишається стійкою, однак ризики для її зростання посилюються. Міжнародний валютний фонд (МВФ) трохи покращив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік, але водночас підвищив оцінки цін на нафту та інфляції. За прогнозом Фонду, середня ціна на нафту цього року становитиме $95,74 за барель, а глобальна інфляція сягне 4,7%. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Світова економіка залишається стійкою, однак ризики для її зростання посилюються.
Світова економіка наближається до межі стійкості: попередження МВФ
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Що підтримує світову економіку

За оцінкою МВФ, світовий ВВП у 2026 році зросте на 3,1%, а у 2027 році — на 3,4%. Прогноз на поточний рік Фонд покращив на 0,1 відсоткового пункта порівняно з липневою оцінкою.

Одним із головних чинників зростання залишається бум штучного інтелекту, який стимулює інвестиції та торгівлю. Водночас подорожчання енергоносіїв та інших товарів через війну стримує економічну активність і посилює інфляційний тиск.

Без використання запасів енергоресурсів зростання світової економіки цього року могло б становити лише 2,5%, зазначила головна економістка МВФ Сільвана Тенрейро. Вона також попередила, що можливості використовувати такі запаси та підвищувати енергоефективність поступово вичерпуються.

Нафта дорожчає, інфляція залишається високою

МВФ очікує, що середня ціна нафти у 2026 році зросте на 41,3% — до $95,74 за барель. У липні Фонд прогнозував $89,27. У 2027 році ціна, за оцінкою МВФ, знизиться до $87,39 за барель.

У Фонді застерігають, що затяжне протистояння або подальша ескалація на Близькому Сході може утримувати ціни на енергоносії та продовольство на високому рівні. Перебої з фізичними постачаннями, за оцінкою МВФ, мають триваліші економічні наслідки, ніж подорожчання через самі лише геополітичні ризики.

Глобальна інфляція у 2026 році, за прогнозом Фонду, становитиме 4,7%, а у 2027-му знизиться до 4,1%.

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Що загрожує економічному зростанню

МВФ виділяє кілька ризиків для світової економіки. Серед них — перебої з постачанням енергоносіїв, високі витрати на державні запозичення та залежність технологічного буму від обмеженої кількості країн і компаній.

Додатковими загрозами для фінансової стабільності можуть стати корекція ринкової вартості активів, пов'язаних зі штучним інтелектом, і кіберзагрози. Крім того, екстремальні погодні явища, спричинені Ель-Ніньйо, можуть порушити роботу товарних ринків.

За одним зі сценаріїв МВФ, якщо подорожчання сировини та побоювання щодо державних боргів посилять ризики запозичень, зростання світової економіки у 2027 році може виявитися на 0,5−0,6 відсоткового пункта нижчим за очікуване. Водночас інфляція може зрости ще більше.

Сільвана Тенрейро закликала країни з високими боргами та бюджетними дефіцитами відновлювати фінансові резерви, а центральні банки — зосереджуватися на ціновій стабільності.

Які прогнози МВФ дає для України та інших країн

МВФ очікує, що економіка України зросте на 1% у 2026 році та на 3,5% у 2027-му.

Для Росії прогноз зростання ВВП погіршено до 0,9% в обох роках. Економіка США, за оцінкою Фонду, зросте на 2,3% у 2026 році, а Китаю — на 4,5%. Для Індії прогноз становить 7%.

В єврозоні очікують зростання на 1,1% у 2026 році та 1,2% у 2027-му. Водночас МВФ погіршив прогноз для країн, що розвиваються, на поточний рік до 3,7%, але підвищив оцінку для розвинених економік до 2,1%.

МВФ наголошує, що перспективи країн суттєво відрізняються залежно від їхньої залежності від імпорту енергоносіїв, участі в розвитку штучного інтелекту та вартості запозичень.

Нагадаємо

Інвестиції у штучний інтелект у частці світового ВВП можуть перевершити історичні вкладення в будівництво залізниць та електромереж. Втім, технологія здатна вплинути приблизно на 40% робочих місць у світі. Найбільші ризики виникають для молоді, яка лише починає кар'єру. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час щорічних зборів МВФ і Світового банку в Бангкоку.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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