У вівторок, 13 жовтня, середній курс долара додав 8 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Курс євро втратив 1 копійку у купівлі та 1 копійку у продажу.
13 жовтня 2026, 11:04
Курс долара пішов вгору: як змінилися ціни 13 жовтня
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,76−45,30 грн. Євро купують за 50,10 грн, а продають за 50,81 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−45,20 грн, євро — 50,65−50,90 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,05−45,08 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,37−50,39 грн.
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Джерело: Мінфін
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