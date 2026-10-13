Курс долара пішов вгору: як змінилися ціни 13 жовтня

У вівторок, 13 жовтня, середній курс долара додав 8 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Курс євро втратив 1 копійку у купівлі та 1 копійку у продажу.

Во вторник, 13 октября, средний курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро потерял 1 копейку в покупке и 1 копейку в продаже.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,76−45,30 грн. Євро купують за 50,10 грн, а продають за 50,81 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−45,20 грн, євро — 50,65−50,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,05−45,08 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,37−50,39 грн.

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