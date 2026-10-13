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13 жовтня 2026, 10:17

Найбагатші країни світу у 2026 році: хто випередив США за ВВП на душу населення

Ліхтенштейн у 2026 році посів перше місце у світі за ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності. Показник країни становить $195,4 тис. на особу. Рейтинг Visualcapitalist базується на прогнозах Міжнародного валютного фонду зі «Світового економічного огляду». Дані наведено у поточних цінах і скориговано за паритетом купівельної спроможності.

Ліхтенштейн у 2026 році посів перше місце у світі за ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності.
Ліхтенштейн у 2026 році посів перше місце у світі за ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності.
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Хто увійшов до топ-10

Друге місце посів Сінгапур — $173,7 тис., третє — Ірландія — $159,1 тис… Далі йдуть Люксембург — $156,7 тис., Макао — $140,4 тис., Норвегія — $115,5 тис., Катар — $112,3 тис., Швейцарія — $105,7 тис., Тайвань — $98,1 тис. та Бруней — $97,9 тис.

США посіли 12-те місце з показником $94,4 тис. на душу населення.

Гайана випередила США

Одним із найбільш помітних прикладів зростання стала Гайана. У 2026 році її ВВП на душу населення за ПКС прогнозується на рівні $95,5 тис., що вище, ніж у США.

Різке зростання пов’язане з нафтовим бумом. Видобуток нафти в країні розпочався лише наприкінці 2019 року, після чого доходи від експорту почали підтримувати інфраструктурні проєкти та інвестиції.

Чому Ірландія так високо в рейтингу

Ірландія піднялася на третє місце у світі та друге в Європі. Її показник у 2026 році оцінюється у $159,1 тис. на людину.

Водночас високий ВВП Ірландії значною мірою пов’язаний із діяльністю транснаціональних корпорацій та перенесенням до країни активів і інтелектуальної власності. Через це показник ВВП може суттєво відрізнятися від фактичних доходів домогосподарств.

ВВП на душу населення — не те саме, що особисте багатство

Цей рейтинг показує обсяг економічного виробництва на одного мешканця, а не середню зарплату чи статки населення.

Саме тому високий показник ВВП на душу населення не означає автоматично, що кожен громадянин країни має відповідний рівень доходів або добробуту.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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