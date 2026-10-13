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13 жовтня 2026, 9:58

У ЄС змінюють правила для іноземних банків: що буде з рахунками клієнтів у Німеччині

З 11 січня 2027 року в Німеччині почнуть діяти нові правила для банків із країн, які не входять до Європейської економічної зони. Йдеться, зокрема, про банки зі Швейцарії, Великої Британії, США та Туреччини. Зміни пов’язані з новою банківською директивою ЄС CRD VI, пише Аusnews.

З 11 січня 2027 року в Німеччині почнуть діяти нові правила для банків із країн, які не входять до Європейської економічної зони.
З 11 січня 2027 року в Німеччині почнуть діяти нові правила для банків із країн, які не входять до Європейської економічної зони.
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Це не означає, що рахунки в іноземних банках автоматично заборонять. Однак для частини клієнтів умови обслуговування можуть змінитися, а окремі банки можуть вирішити припинити роботу з резидентами Німеччини.

Що змінює CRD VI

За новими правилами банки з країн поза ЄЕЗ не зможуть у звичайному режимі надавати в ЄС низку базових банківських послуг напряму з-за кордону.

Для цього їм, як правило, доведеться відкрити в ЄС ліцензовану філію.

Насамперед правила стосуються приймання вкладів, кредитування, а також надання банківських гарантій і поручительств.

Для приватних клієнтів найбільш чутливим є саме питання рахунків і депозитів.

Що можуть зробити іноземні банки

Якщо банк із країни поза ЄЕЗ хоче й надалі повноцінно обслуговувати клієнтів у Німеччині, йому доведеться виконувати нові регуляторні вимоги.

Це передбачає, зокрема, достатній рівень капіталу і ліквідності, постійне керівництво філією та регулярну звітність перед наглядовими органами.

Якщо банк не захоче нести додаткові витрати, він може обмежити перелік послуг або взагалі припинити обслуговування частини клієнтів.

Що буде зі старими рахунками

Для договорів, укладених до 11 липня 2026 року, передбачено перехідний захист.

Нові вимоги щодо обов’язкової філії не мають автоматично поширюватися на такі договори.

Водночас це не означає, що банк зобов’язаний обслуговувати рахунок безстроково. Якщо умови договору дозволяють його розірвання, банк все одно може закрити рахунок.

Окремо регулятор може звернути увагу на суттєві зміни вже чинного договору, наприклад продовження строку чи істотне збільшення кредитного ліміту.

Чи можна буде відкрити новий рахунок за межами ЄС

Так, але важливу роль відіграватиме принцип reverse solicitation — коли клієнт сам звертається до іноземного банку, а банк до цього не рекламував йому свої послуги.

У такому випадку вимога щодо відкриття філії може не застосовуватися.

Втім для самого банку це створює додаткові ризики та витрати на підтвердження того, що ініціатива справді виходила від клієнта. Тому деякі банки можуть просто відмовляти резидентам Німеччини у відкритті нових рахунків.

Що варто знати клієнтам

Нові правила не передбачають автоматичного закриття всіх рахунків у банках поза ЄС.

Однак клієнтам у Німеччині, які мають рахунки в банках США, Великої Британії, Швейцарії, Туреччини чи інших країн поза ЄЕЗ, варто уважно стежити за повідомленнями своїх банків напередодні 2027 року.

Фактична доля рахунку залежатиме не лише від директиви CRD VI, а й від того, як конкретний банк адаптується до нових вимог.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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