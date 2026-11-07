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7 листопада 2026, 16:20

Норвегія виділяє Україні пів мільярда крон: гроші підуть на соціальні виплати

Норвегія виділяє Україні 500 млн норвезьких крон (близько $53 млн) на підтримку державного бюджету. Кошти спрямують на фінансування пенсій, зарплат працівників бюджетної сфери та соціальних виплат на початку 2027 року. Про це 6 листопада повідомило Міністерство закордонних справ Норвегії.

Норвегія виділяє Україні 500 млн норвезьких крон (близько $53 млн) на підтримку державного бюджету.
Норвегія виділяє Україні 500 млн норвезьких крон (близько $53 млн) на підтримку державного бюджету.
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На що витратять гроші

Фінансування надходитиме через багатосторонній донорський трастовий фонд Світового банку, який відшкодовує підтверджені видатки українського бюджету.

Зокрема, допомога покриватиме витрати на:

  • Виплату пенсій та соціальної допомоги.
  • Заробітні плати працівників державного сектору.
  • Забезпечення роботи закладів освіти та охорони здоров'я.
  • Підтримку служб екстреної допомоги.

За словами міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде, підтримка України передбачає не лише військову допомогу, а й забезпечення стабільної роботи державних послуг в умовах війни.

Коли Україна отримає фінансування

Новий пакет стане першим внеском Норвегії у фінансування цивільних видатків державного бюджету України на 2027 рік.

Кошти допоможуть покрити фінансові потреби держави на межі 2026−2027 років.

Про виділення допомоги Ейде оголосив після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Варшаві.

При цьому конкретної дати перерахування коштів норвезький уряд не назвав.

Як контролюватимуть використання допомоги

Фінансування проходитиме через механізми Світового банку, які передбачають перевірку бюджетних витрат до їх відшкодування.

Крім того, використання коштів підлягатиме зовнішньому контролю.

У норвезькому уряді наголосили, що прозорість використання міжнародної допомоги, належне державне управління та боротьба з корупцією залишаються важливими умовами співпраці з Україною.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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lider2000
lider2000
7 листопада 2026, 17:44
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