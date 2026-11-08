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8 листопада 2026, 9:59

Від €3 400 до €6 900 на місяць: які зарплати пропонують у державному секторі Німеччини

У державному секторі Німеччини, де працюють близько 5,5 млн осіб, зарплати залежно від посади, кваліфікації та досвіду можуть становити від €3 400 до майже €7 000 на місяць. Розмір оплати праці зазвичай визначається колективними договорами, а не індивідуальними домовленостями з роботодавцем. Про це повідомляє AUSNEWS із посиланням на актуальні вакансії німецьких роботодавців.

У державному секторі Німеччини, де працюють близько 5,5 млн осіб, зарплати залежно від посади, кваліфікації та досвіду можуть становити від €3 400 до майже €7 000 на місяць.
У державному секторі Німеччини зарплати, залежно від посади, кваліфікації та досвіду, можуть становити від 3 400 до 7 000 євро на місяць.
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Скільки заробляють працівники держсектору

У Німеччині зарплати працівників державних і муніципальних установ розраховують за тарифними сітками. Наприклад, водії автобусів у Берліні можуть отримувати понад €3 400 на місяць, а технічні менеджери проєктів — до €6 900.

Які доплати отримують працівники

Наприклад, у берлінській транспортній компанії BVG базова зарплата водія автобуса становить €3 236,79 на місяць.

Додатково передбачено €225 щомісячної надбавки за керування транспортом.

Працівники також можуть отримувати доплати за роботу в нічний час — 25%, у вихідні — до 25%, у святкові дні — 135%.

Крім того, роботодавець пропонує різдвяну премію €2 100, щорічні відпускні €500 та 30 днів відпустки. Ці умови зазначені на сайті BVG.

Читайте також: Скільки потрібно заробляти в Німеччині у 2026 році, щоб належати до середнього класу

Від чого залежить розмір зарплати

У державному секторі Німеччини застосовують систему тарифних договорів. Найпоширеніший — TVöD, який регулює оплату праці федеральних і муніципальних працівників.

Зарплата залежить від трьох основних чинників: тарифного договору (Tarifvertrag), групи оплати (Entgeltgruppe) та ступеня стажу (Stufe).

Наприклад, за тарифною сіткою TVöD-VKA з травня 2026 року працівники 12-ї групи отримують від €4 415,70 на першій ступені до €6 900,18 на шостій.

Попередній досвід роботи може впливати на визначення тарифної ступені, однак роботодавець не завжди зараховує його повністю.

Водночас зарплати державних службовців зі спеціальним правовим статусом (Beamte) встановлюються окремими законами, а не тарифними договорами.

Таким чином, фактичний дохід працівника залежить не лише від посади, а й від стажу, робочого часу та передбачених доплат.

Раніше «Мінфін» писав, що у Німеччині межі між низьким, середнім та високим рівнем доходів суттєво залежать від складу домогосподарства. Для людини, яка живе сама, середнім у 2026 році вважається чистий дохід приблизно від €1 940 до €3 630 на місяць. Такі розрахунки наводить Німецький економічний інститут IW.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 листопада 2026, 10:28
#
Я вот сильно извиняюс!
А что водитель автобуса в Берлине, работающий в коммунальном предприятии это сотрудник гос сектора?
Вы лучше расскажите сколько платит налогов в местный бюджет, именно в местный бюджет, орендодатель жилого помещения, и как и куда идут именно эти налоги.

Ну и можете сделать обзор средних цен на продукты или ком услуги и тарифы, что бы всем было понятно какие ,,, рехформы,, нам навязали в 2014 году.
+
0
korvin29
korvin29
8 листопада 2026, 10:52
#
Нам навязывают реформы, что связаны с борьбой с коррупцией и соблюдением законодательства. То что в Германии налоги порядка 50%, то что немцы живут в съемных хатах, про это все знают.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 листопада 2026, 11:48
#
Послушай… мне твою заказную , баляляйку, читать не интересно.
Лучше иди… на форум и там пообсуждай со своими братьями по разуму …пленки. от набу.
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