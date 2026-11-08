Від €3 400 до €6 900 на місяць: які зарплати пропонують у державному секторі Німеччини

У державному секторі Німеччини, де працюють близько 5,5 млн осіб, зарплати залежно від посади, кваліфікації та досвіду можуть становити від €3 400 до майже €7 000 на місяць. Розмір оплати праці зазвичай визначається колективними договорами, а не індивідуальними домовленостями з роботодавцем. Про це повідомляє AUSNEWS із посиланням на актуальні вакансії німецьких роботодавців.

У державному секторі Німеччини зарплати, залежно від посади, кваліфікації та досвіду, можуть становити від 3 400 до 7 000 євро на місяць.

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Скільки заробляють працівники держсектору

У Німеччині зарплати працівників державних і муніципальних установ розраховують за тарифними сітками. Наприклад, водії автобусів у Берліні можуть отримувати понад €3 400 на місяць, а технічні менеджери проєктів — до €6 900.

Які доплати отримують працівники

Наприклад, у берлінській транспортній компанії BVG базова зарплата водія автобуса становить €3 236,79 на місяць.

Додатково передбачено €225 щомісячної надбавки за керування транспортом.

Працівники також можуть отримувати доплати за роботу в нічний час — 25%, у вихідні — до 25%, у святкові дні — 135%.

Крім того, роботодавець пропонує різдвяну премію €2 100, щорічні відпускні €500 та 30 днів відпустки. Ці умови зазначені на сайті BVG.

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Від чого залежить розмір зарплати

У державному секторі Німеччини застосовують систему тарифних договорів. Найпоширеніший — TVöD, який регулює оплату праці федеральних і муніципальних працівників.

Зарплата залежить від трьох основних чинників: тарифного договору (Tarifvertrag), групи оплати (Entgeltgruppe) та ступеня стажу (Stufe).

Наприклад, за тарифною сіткою TVöD-VKA з травня 2026 року працівники 12-ї групи отримують від €4 415,70 на першій ступені до €6 900,18 на шостій.

Попередній досвід роботи може впливати на визначення тарифної ступені, однак роботодавець не завжди зараховує його повністю.

Водночас зарплати державних службовців зі спеціальним правовим статусом (Beamte) встановлюються окремими законами, а не тарифними договорами.

Таким чином, фактичний дохід працівника залежить не лише від посади, а й від стажу, робочого часу та передбачених доплат.

Раніше «Мінфін» писав, що у Німеччині межі між низьким, середнім та високим рівнем доходів суттєво залежать від складу домогосподарства. Для людини, яка живе сама, середнім у 2026 році вважається чистий дохід приблизно від €1 940 до €3 630 на місяць. Такі розрахунки наводить Німецький економічний інститут IW.