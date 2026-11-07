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7 листопада 2026, 15:20

135 ошуканих інвесторів і €4,3 млн збитків: в Україні викрили криптошахраїв

Українські правоохоронці спільно з німецькими колегами викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої, за даними слідства, ошукали 135 громадян Німеччини на понад €4,3 млн. Під виглядом брокерів зловмисники пропонували інвестувати у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Українські правоохоронці спільно з німецькими колегами викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої, за даними слідства, ошукали 135 громадян Німеччини на понад €4,3 млн.
Українські правоохоронці спільно з німецькими колегами викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої, за даними слідства, ошукали 135 громадян Німеччини на понад €4,3 млн.
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Як працювала шахрайська схема

За даними слідства, учасники угруповання представлялися фінансовими консультантами та брокерами. Через месенджери й IP-телефонію вони переконували потенційних жертв вкладати гроші у фінансові інструменти через підконтрольні псевдоброкерські платформи.

Після встановлення довіри шахраї допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки.

В окремих випадках фігуранти отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.

Надалі гроші проводили через банківські рахунки, криптобіржі та транзитні криптогаманці, конвертували й розподіляли між учасниками організації.

Що вилучили під час обшуків

Розслідування проводили в межах міжнародної операції Trade за участю правоохоронців України та Німеччини.

У серпні та вересні 2026 року поліцейські здійснили загалом 56 обшуків у Києві та чотирьох областях.

Під час слідчих дій вилучили:

  • Майже 600 тис. грн готівкою.
  • Понад $90 тис.
  • Апаратні криптогаманці.
  • Мобільні телефони, SIM-картки та комп'ютерну техніку.
  • Документи та інші речові докази.

За результатами операції правоохоронці затримали чотирьох учасників угруповання, серед яких імовірний організатор та троє виконавців.

Що загрожує підозрюваним

Чотирьом затриманим та ще одному ймовірному спільнику повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому злочинною організацією, а також у створенні, керівництві такою організацією або участі в ній.

За інкримінованими статтями Кримінального кодексу України їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав чотирьом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному — домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників угруповання та потерпілих. Винуватість підозрюваних має встановити суд.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
7 листопада 2026, 17:53
#
«транзитные криптогаманцы»

До відома гугл-перекладача:
укр = криптогаманці
рус = криптокошельки
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