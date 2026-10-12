У другому кварталі економіка Китаю зросла на 4,3% у річному вимірі. На весь 2026 рік влада країни поставила ціль — зростання ВВП на 4,5−5%. Пекін обіцяє підтримати економіку та заохотити людей більше витрачати. Однак зростання боргу обмежує можливості для таких заходів. Про це пише Financial Times із посиланням на дослідження державних фінансів. За прогнозом Conference Board, у 2026 році центральний і місцеві уряди Китаю можуть витратити $209 млрд лише на відсотки за боргами.
Борг Китаю наближається до 122% ВВП: чому Пекіну дедалі важче стимулювати економіку
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Борг дедалі сильніше тисне на бюджет
За оцінкою Conference Board, у 2026 році виплати відсотків за боргом становитимуть 19,2% бюджету центрального уряду Китаю. У 2014 році ця частка дорівнювала 12%. Загалом центральний і місцеві уряди можуть заплатити за відсотками 1,4 трлн юанів, або $209 млрд. Дев'ять років тому сума була приблизно вчетверо меншою.
Найгостріша ситуація — на місцевому рівні, де виплати відсотків за боргами зростали в середньому на 16% щороку. «Обслуговування боргу стає суттєвим обмеженням бюджетних можливостей на місцевому рівні», — каже Юхань Чжан із Conference Board.
За прогнозом Morgan Stanley, до кінця 2026 року публічний борг Китаю може сягнути 122% ВВП — на 48 відсоткових пунктів більше, ніж до пандемії.
Борг зростав через модель економічного розвитку, що спиралася на державні кредити та інвестиції. Ситуацію погіршив тривалий спад на ринку нерухомості: місцева влада втратила частину доходів від продажу землі, а центральному уряду довелося збільшувати фінансову підтримку регіонів.
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Чому нові стимули можуть не допомогти
На тлі слабких роздрібних продажів і падіння інвестицій в основний капітал влада Китаю оголосила нові заходи підтримки. Серед них — субсидії на виплату відсотків за іпотекою та зниження ставки за одним із механізмів фінансування.
Пекін також посилив стягнення податків із процентних доходів і дивідендів, які заможні громадяни отримують через офшорні трасти.
Однак аналітики сумніваються, що цих кроків вистачить для помітного пожвавлення економіки. У Barclays назвали їх «поштовхом, а не переломним моментом». Goldman Sachs оцінив підтримку як невелику фіскальну субсидію, яка протягом п'яти років може сягнути 100 млрд юанів.
«На нашу думку, ця політика, ймовірно, не виправдає очікувань інвесторів», — сказав Джон Лем із UBS, який досліджує ринки нерухомості Китаю та Гонконгу.
Пекін надає перевагу технологіям
Попри проблеми внутрішнього попиту, експорт Китаю, зокрема електроніки для штучного інтелекту, продовжує швидко зростати. У конкуренції зі США за лідерство в нових галузях Пекін робить ставку на передові технології, а не на масштабні програми стимулювання економіки.
Голова КНР Сі Цзіньпін закликав розвивати передове виробництво й посилювати технологічну самостійність країни. За словами Чжан із Conference Board, бюджет передбачає адресну підтримку науки, технологій та інших стратегічних напрямів, а не масштабні заходи, покликані швидко збільшити споживання.
Теоретично центральний уряд міг би залучити додаткові кошти, випустивши облігації. Його боргове навантаження вважають меншим, ніж у місцевої влади. Проте керівництво країни може не захотіти збільшувати борг іще більше: за оцінкою Goldman Sachs, розширений дефіцит бюджету Китаю вже становить близько 10% ВВП.
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Замість нових програм — швидкі витрати бюджетних коштів
Поки що Пекін закликає місцеву владу прискорити використання грошей, уже закладених у бюджетах. У першому півріччі місцеві уряди витрачали їх повільніше, ніж очікувалося.
«Відповіддю влади стане прискорення виконання бюджету, але в межах коштів, виділених на початку року», — сказав Робін Сін, головний економіст Morgan Stanley з питань Китаю.
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