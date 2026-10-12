Борг Китаю наближається до 122% ВВП: чому Пекіну дедалі важче стимулювати економіку

Борг дедалі сильніше тисне на бюджет

За оцінкою Conference Board, у 2026 році виплати відсотків за боргом становитимуть 19,2% бюджету центрального уряду Китаю. У 2014 році ця частка дорівнювала 12%. Загалом центральний і місцеві уряди можуть заплатити за відсотками 1,4 трлн юанів, або $209 млрд. Дев'ять років тому сума була приблизно вчетверо меншою.

Найгостріша ситуація — на місцевому рівні, де виплати відсотків за боргами зростали в середньому на 16% щороку. «Обслуговування боргу стає суттєвим обмеженням бюджетних можливостей на місцевому рівні», — каже Юхань Чжан із Conference Board.

За прогнозом Morgan Stanley, до кінця 2026 року публічний борг Китаю може сягнути 122% ВВП — на 48 відсоткових пунктів більше, ніж до пандемії.

Борг зростав через модель економічного розвитку, що спиралася на державні кредити та інвестиції. Ситуацію погіршив тривалий спад на ринку нерухомості: місцева влада втратила частину доходів від продажу землі, а центральному уряду довелося збільшувати фінансову підтримку регіонів.

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Чому нові стимули можуть не допомогти

На тлі слабких роздрібних продажів і падіння інвестицій в основний капітал влада Китаю оголосила нові заходи підтримки. Серед них — субсидії на виплату відсотків за іпотекою та зниження ставки за одним із механізмів фінансування.

Пекін також посилив стягнення податків із процентних доходів і дивідендів, які заможні громадяни отримують через офшорні трасти.

Однак аналітики сумніваються, що цих кроків вистачить для помітного пожвавлення економіки. У Barclays назвали їх «поштовхом, а не переломним моментом». Goldman Sachs оцінив підтримку як невелику фіскальну субсидію, яка протягом п'яти років може сягнути 100 млрд юанів.

«На нашу думку, ця політика, ймовірно, не виправдає очікувань інвесторів», — сказав Джон Лем із UBS, який досліджує ринки нерухомості Китаю та Гонконгу.

Пекін надає перевагу технологіям

Попри проблеми внутрішнього попиту, експорт Китаю, зокрема електроніки для штучного інтелекту, продовжує швидко зростати. У конкуренції зі США за лідерство в нових галузях Пекін робить ставку на передові технології, а не на масштабні програми стимулювання економіки.

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав розвивати передове виробництво й посилювати технологічну самостійність країни. За словами Чжан із Conference Board, бюджет передбачає адресну підтримку науки, технологій та інших стратегічних напрямів, а не масштабні заходи, покликані швидко збільшити споживання.

Теоретично центральний уряд міг би залучити додаткові кошти, випустивши облігації. Його боргове навантаження вважають меншим, ніж у місцевої влади. Проте керівництво країни може не захотіти збільшувати борг іще більше: за оцінкою Goldman Sachs, розширений дефіцит бюджету Китаю вже становить близько 10% ВВП.

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Замість нових програм — швидкі витрати бюджетних коштів

Поки що Пекін закликає місцеву владу прискорити використання грошей, уже закладених у бюджетах. У першому півріччі місцеві уряди витрачали їх повільніше, ніж очікувалося.

«Відповіддю влади стане прискорення виконання бюджету, але в межах коштів, виділених на початку року», — сказав Робін Сін, головний економіст Morgan Stanley з питань Китаю.