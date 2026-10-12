Після закриття міжбанку у понеділок, 12 жовтня, курс долара додав 16 копійок у купівлі і стільки ж у продажу. Євро подорожчав на 3 копійки у купівлі та 4 у продажу.
12 жовтня 2026, 17:31
Курс валют 12 жовтня: як закрився міжбанківський ринок
Валютний ринок
|
Відкриття 12 жовтня
|
Закриття 12 жовтня
|
Зміни
|
44,89/44,92
|
45,05/45,08
|
16/16
|
50,32/50,34
|
50,35/50,38
|
¾
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,68−45,21грн. Євро купують за 50,11 грн, а продають за 50,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−45,20, євро — 50,65−50,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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