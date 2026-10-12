Падел-Клуб — інвестиція чи фінансова пастка? Чи реально заробити 25% річних? (відео)

Чи можна заробляти до 25% річних на падел-клубі в Україні? Популярність паделу зростає, нові корти відкриваються в Києві та інших містах, а підприємці розглядають цей спорт як перспективний бізнес.

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Але скільки насправді коштує відкрити падел-клуб і коли він почне приносити прибуток?

У новому випуску Олександр Бондаренко розбирає реальний бізнес-кейс: скільки коштуватиме відкрити 4-кортовий падел-клуб у Києві?

Рахуємо витрати на будівництво й обладнання, щомісячне утримання, потенційний прибуток і терміни окупності.

Чи справді можна окупити такий бізнес за 3−4 роки? І які ризики варто врахувати, перш ніж вкладати сотні тисяч доларів у спортивний клуб?