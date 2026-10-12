Автогаз додав 75 копійок, бензин і дизель теж зросли: ціни на АЗС 12 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 19 копійок — до 89,36 грн/л, а дизельного пального — на 20 копійок, до 98,68 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

У понеділок, 12 жовтня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 19 копійок — до 89,36 грн/л, а дизельного пального — на 20 копійок, до 98,68 грн/л.

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Як змінилися ціни

Бензин А-95 преміум подорожчав одразу на 59 копійок — до 93,41 грн/л.

Середня ціна А-95 зросла до 89,36 грн/л, тоді як А-92 залишився на рівні 86,01 грн/л.

Дизельне пальне подорожчало до 98,68 грн/л.

Найбільше зріс у ціні автогаз — на 75 копійок, до 46,24 грн/л порівняно з попереднім робочим днем, 9 жовтня.

Таким чином, 12 жовтня подорожчали майже всі основні види пального, тоді як ціна А-92 не змінилася.