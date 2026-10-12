Національний банк України встановив офіційний курс долара на вівторок, 13 жовтня, на рівні 44,95 грн/$. Порівняно з 12 жовтня американська валюта подорожчала на 7 копійок — напередодні офіційний курс становив 44,88 грн/$.
12 жовтня 2026, 16:16
Долар знову наблизився до 45 грн: курс НБУ на 13 жовтня
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Євро подешевшав
Офіційний курс євро на 13 жовтня становитиме 50,24 грн/€. Це на 7 копійок менше, ніж 12 жовтня, коли євро коштував 50,31 грн.
Таким чином, на 13 жовтня долар знову наблизився до позначки 45 грн, тоді як євро трохи послабився щодо гривні.
Джерело: Мінфін
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