У «Дії» з’явиться більше інформації про судові борги та штрафи: що зміниться для українців

У застосунку «Дія» зможуть передавати більше інформації про платежі, пов’язані із судовими справами. Про це повідомляє «Судово-юридична газета». Йдеться про дані для сплати штрафів і судового збору в цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справах, а також про заборгованість за судовими наказами. Зміни передбачає спільний наказ Міністерства цифрової трансформації та Державної судової адміністрації України.

Яка нова інформація зможе з’явитися в Дії

Раніше порядок електронного обміну даними окремо згадував інформацію для сплати штрафу й судового збору у справах про адміністративні правопорушення. Тепер перелік розширили.

Через інформаційну взаємодію між системою «Електронний суд» і «Дією» зможуть передавати дані для платежів у таких категоріях справ:

Цивільних — наприклад, щодо майнових спорів.

Кримінальних .

Господарських — зокрема, у спорах між підприємствами.

Адміністративних, а також у справах про адміністративні правопорушення.

Окремо до переліку додали інформацію про заборгованість за судовим наказом. Це розширює можливості передавання через цифрові сервіси відомостей про відповідні фінансові зобов’язання.

Важливо: йдеться саме про платіжну інформацію, а не про автоматичне перенесення до «Дії» всіх документів і матеріалів судових справ. Наказ також не запроваджує нових штрафів, не змінює розміру судового збору та не встановлює інших строків сплати.

Хто відповідатиме за передавання даних

Зміни затверджені спільним наказом Мінцифри та Державної судової адміністрації України № 196/429 від 17 вересня 2026 року. Документ зареєстрували в Міністерстві юстиції 6 жовтня 2026 року. Його також внесено до переліку документів Державної судової адміністрації.

За передавання інформації з боку судової системи відповідатиме державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке належить до сфери управління Державної судової адміністрації.

Раніше порядок передбачав участь двох підприємств — «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів». Після змін у відповідному пункті залишили лише перше підприємство.

Обмін даними відбуватиметься в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронну ідентифікацію, захист персональних даних та інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

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Коли нові дані з’являться в застосунку

Конкретної дати, коли нові відомості стануть доступними користувачам у «Дії», документ не встановлює.

Передавання даних має відбуватися за запитом державного вебпорталу — у порядку та обсязі, визначених договором про інформаційну взаємодію. Тому оновлення правил саме по собі не означає, що всі нові категорії відомостей уже доступні в застосунку.

Але зміни створюють правову основу для ширшого обміну інформацією між «Електронним судом» і «Дією». Для громадян це потенційно спростить доступ до платіжних відомостей, пов’язаних із судовими справами, однак фактичний запуск нових можливостей залежатиме від реалізації електронної взаємодії між системами.



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