«Дія» спростила зняття дитини з місця проживання: що потрібно зробити батькам

Батьки тепер можуть онлайн зняти дитину віком до 14 років із зареєстрованого місця проживання через портал «Дія» . Згоду другого з батьків також можна надати дистанційно, тому особисто відвідувати установу для оформлення не потрібно.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скористатися послугою можна за кількох умов: дитині має бути менше 14 років, вона повинна мати українське свідоцтво про народження, а обоє батьків — бути громадянами України.

Крім того, вони повинні мати РНОКПП та Дія.Підпис або кваліфікований електронний підпис.

Як зняти дитину з реєстрації

Після авторизації на порталі «Дія» потрібно перейти до розділу «Послуги», обрати «Зміна місця проживання», а далі — «Знятися з місця проживання».

Після цього необхідно перевірити персональні дані, вказати інформацію про дітей та, за потреби, зазначити статус військовозобов'язаної особи. Далі можна обрати, кого саме знімати з місця проживання — лише дитину або себе разом із дитиною.

На наступному етапі потрібно перевірити адресу зареєстрованого місця проживання, дані дитини та вказати інформацію про другого з батьків. Йому або їй надійде запит для надання згоди онлайн.

Після отримання згоди заяву потрібно підписати Дія.Підписом або КЕП та сплатити адміністративний збір.

Для дітей віком від 14 років діє інший порядок: вони вже самостійно подають заяву про зміну місця проживання.

Нова можливість прибирає необхідність узгоджувати час для особистої присутності обох батьків. Це особливо зручно у випадках, коли один із них перебуває в іншому місті або за кордоном.

Читайте також: Послугу «Шлюб онлайн» у «Дії» розширять: які нові можливості з’являться